促轉會發出新聞稿表示，該會於今（24）日上午會同國家發展委員會檔案管理局前往國民黨黨史館進行37筆政治檔案原件移歸作業。這37筆係促轉會108年11月間所審定之4,286筆總裁批簽檔案之部分，因國民黨遲未辦理移歸作業，故促轉會於今日前往黨史館點收。檔案原件由檔案管理局（下稱檔案局）攜回，存放於國家檔案庫房，後續完成整理後即會開放全民使用。

促轉會指出，2019年11月間已審定國民黨所通報之總裁批簽檔案4,286筆為政治檔案，並要求國民黨應將檔案原件移歸檔案局，國民黨雖於2020年3月間將相關檔案運送至檔案局，惟經清點後發現有37筆檔案遺漏。促轉會多次催請國民黨移歸檔案，後經協調，洽定於今日前往黨史館點收檔案，事前已徵得國民黨同意。

促轉會指出，總裁批簽內容涉及蔣中正於威權統治時期身兼政府和國民黨最高領導人所做的各種決策，對於理解蔣中正如何鞏固個人地位，遂行以黨治國的歷史有所幫助，故審定為政治檔案。

促轉會強調，此次移歸的37筆檔案均已被審定為政治檔案，且距離審定處分作成之日已將屆1年，國民黨本就有義務將檔案移歸為國家檔案。今日在黨史館的配合之下，順利完成移歸作業。

(中時 )