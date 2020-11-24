科技部轄下之國家實驗研究院台灣半導體研究中心（國研院半導體中心）今（24）日與全球處理器矽智財領導廠商安謀國際科技（Arm） 簽訂「AI運算矽智財學研專案」（Arm Flexible Access for Research, AFA學研版） ，成為亞洲第一個和Arm簽約的單位，也是全球第一個獲得AFA學研版合約的法人單位。

人工智慧無處不在的時代早已來到你我身旁，過去的AI都須依賴網路連線遠端的超級電腦進行運算；但現在已有不需透過網路連線、兼具隱私保密與即時反應的AI晶片，使得翻譯機、診斷儀器、攝影機等本身即具有人工智慧，可離線執行智慧語音、智慧醫療診斷、人臉辨識等功能。

然而AI晶片設計複雜度極高，其中AI運算主要是由AI晶片中的CPU（中央處理器）、GPU（圖形處理器）和NPU（神經網路處理器）等AI處理器來執行。從頭設計這些AI處理器，須具備許多尖端且艱深的技術（如大數據分析、深度學習演算法、硬體IC設計實現、晶片驗證與量測等），並需耗費大量人力、時間與金錢。

Arm Flexible Access（AFA）是Arm於2019年7月發表的全新矽智財授權模式，讓SoC（System on a Chip，系統單晶片）設計團隊在取得矽智財授權前就能進行相關研究，之後再針對生產時使用到的部分進行付費。Arm隨後在2020年為學研界推出AFA學研版，學研界可免費存取各種矽智財和工具，無需一一進行授權。藉由使用技術領先並經過產業廣泛驗證的矽智財，學研界可為其研究專案帶來更多創新，並專注於解決關鍵的研究問題。

國研院半導體中心透過與Arm簽約，引進AI處理器矽智財，讓學術界可直接使用不同應用領域需求的AI處理器，如此即可專注於開發AI晶片之核心「人工智慧加速電路」，可降低AI晶片的設計門檻，加速AI晶片的技術實現。且未來學研團隊若要從事新創，所使用的矽智財可以快速轉移到新創團隊使用，幫助新創團隊建立核心技術並開發出產品。

國研院吳光鐘院長指出，半導體產業是台灣經濟成長的重要驅動力，為確保台灣半導體產業在全球的領先地位，政府正積極佈署半導體人才的培育及儲訓，並大力支援半導體科技研發。國研院執行科技部政策，透過與Arm的合作，協助國內學術界藉由獲得Arm的廣泛矽智財，快速提升AI晶片設計與研發的能力，並能進一步投入學研新創，搶進世界市場。

(時報資訊)