彰化1名6旬莊姓老翁，今年8月到彰化市中正路上某診所就醫時，因不滿醫師未開他想要的處方用藥給他，一氣之下拿起旁邊的伸縮圓凳，對著診所內牆壁、門一陣亂砸，還對著當時幫他看診的謝姓醫師咆哮，事後診所報警才結束這場鬧劇；近日判決出爐，莊男遭依違反醫療法，處有期徒刑4月，可上訴。

這起事件發生在今年8月18日上午9點，莊姓老翁當時接受該診所謝姓院長看診，看診結束後，因不滿沒有如他預期，給予處方籤用藥，就隨手拿了圓凳，朝著診所診間的門，以及旁邊布告欄等一陣猛砸，讓現場等候看診的民眾看傻眼，排在後面的民眾也不敢進入。

附近民眾表示，該診所服務態度不錯，院長很客氣，會發生這種事情也相當意外，當時有聽到尖叫聲，也有人從診所內跑出來，診所人員隨後通報警方，警方到場時，莊姓老翁已經步出診所，隨後將老翁逮捕帶回派出所。

法官審理時，詢問老翁是否有和解意願，老翁不但拒絕，還痛罵被害人是無良醫生，顯然不遵循醫師專業判斷及醫療資源等考量提供藥物之事不知悔悟；最後法官依對於醫事人員以強暴妨害其執行醫療業務，判處莊姓老翁，有期徒刑4月，得易科罰金。

(中時 )