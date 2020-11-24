前環保署長魏國彥（右一）陪父親魏仰賢接受江啟臣頒發黨齡晉齡70 年的獎狀、獎章。（黃福其攝）

今天是國民黨建黨126週年黨慶，台北市黨部上午假中央黨部12樓舉辦黨慶大會，頒發獎章、獎狀給資深晉齡黨員及績優義務幹部，黨主席江啟臣表示，國民黨建黨126年，從來不缺困難與挑戰，給黨考驗，也給了創新與改變的機會；如今國民黨需要更多傳承，也要勇敢改變與創新。國民黨的黨魂就是總理孫中山先生「以民為本」的理念與精神，只要凡事以人民利益為出發點，即使面臨困難挑戰，相信支持國民黨的力量終會回來。

台北市黨部今天準備巨型母子壽桃為黨慶生，江啟臣及黨祕書長李乾龍、台北市黨部主委黃呂錦茹、黃國樑黨部主任委員羅際琴及台市議員汪志冰、張斯綱、應曉薇等人都到場，「準備」參選黨主席的前台北縣長周錫瑋也到場致意，出席的晉齡黨員與績優同志非常踴躍，共同慶祝黨建黨126週年並許願2021年國運黨運昌隆、疫情能夠逐漸趨緩及萊豬重啟談判。

江啟臣致詞。（黃福其攝）

獲頒獎狀、獎章的黨齡晉齡黨員，包括入黨屆滿30年 (14位)、40年 (14 位)、50年 (14位)、60年 (11位)、70年 (9位)、80年 (2位)的資深晉齡黨員共64位，其中黨齡80年的黃菁華今年剛好滿100歲，代表晉齡黨員切壽桃。

江啟臣致詞表示，國民黨是亞洲地區極少數的百年政黨之一，擁有總理中山先生的創黨精神與理念，當年國父最重要的三民主義理念與精神，至今是國民黨為民服務最重要的思考，「以民為本」就是國民黨的黨魂，捍衛中華民國、支持中華民國憲政理念，就是國民黨最重要的事。

他強調，蔡政府開放萊豬進口、打壓新聞自由、對外找不到國家出路，面對蠻橫鴨霸、倒行逆施的執政黨，國民黨責任更重大，除了監督政府，也要告訴民進黨全台民眾的心聲。

黃呂錦茹表示，今年因應主席江啟臣指示辦理不一樣的黨慶，台北市黨部辦理黨慶採創新制度，除了傳統司儀主持以外，特別加入網路直播-原來事件簿，主題為《黨慶開箱》，主持與來賓會透過訪問與會人員、黨慶歷史解說，望能增添新的氣象，並與青年接軌。

市黨部指出，與會資深黨員裡，黨齡晉齡30年終謝一淅是台北市民眾服務社理事長，孔憲娟與高銘傳則為北市及全國表揚的績優里長。晉齡40年的陳萬生為中山區公所調解會主席，亦曾獲得全國好人好事代表；鄭李錦珠則為全國知名工藝界達人。晉齡50年代表何語為台北市黨部紀律常委，也是現任全國工業總會常務理事；鄒士根為環保尖兵；高義秀則為文山區景美集應廟董事長，也是文山區黨部前主委，對地方建設及公益服務不遺餘力。

晉齡60年代表滕淑文為區黨部志工，雖常年身體欠佳但仍為黨繼續奉獻心力從不間斷；張源池則為前大同區區長。晉齡70年代表魏仰賢為前環保署長魏國彥之父。晉齡80年代表黃菁華於民國9年12月27日生，入黨將近80年，陸軍官校17期畢業，曾參加長沙會戰，於台間經歷東山島等戰役，一生為國奉獻。此外，14名績優幹部，在基層表現上亮眼，不管在地方、黨務、勞工界或是里政上皆全心全力奉獻發揮所長。

(中時 )