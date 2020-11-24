美國海軍亞太情報總指揮官史達曼（Michael William Studeman）少將22日低調率團訪台，外交部和軍方都三緘其口，消息卻已傳遍各界。中興大學國際政治所助理教授劉泰廷表示，美國現役軍事將領來台，過去都是「心照不宣」，這次一反常態被轉為高調，首先消息來源是個問題，加上傳聞美國總統川普卸任前將大打「台灣牌」，台灣必須注意安保風險，以免成為川普謀取個人政治利益的工具。

劉泰廷24日接受香港媒體《中評社》訪問指出，台灣洩漏史達曼來台消息可能性較低，但若消息真由美國放出，那恐怕就是川普在卸任前意圖操作「台灣牌」，尤其史達曼身為軍事情報指揮官，具有極高政治敏感度；美方欲藉此擾亂中國大陸，逼他們做出劇烈反應好讓川普獲得政治紅利。

針對美國軍事層級官員來台一事，劉泰廷表示其影響可大可小，關鍵取決於事件的「公開性」。其實台美軍事合作已非新鮮事，AIT有武官進駐，美國海軍陸戰隊也有來台協訓，但我們的默契就是「只做不說」；一旦事情浮上檯面甚至成為國際焦點，可能反而對台灣安保造成負面影響。

劉泰廷強調，此事目前已從低調「走漏」為高調，甚至成為了各界焦點。不管是誰走漏的消息，但從川普政府過去在美中台三方與台海的操作上，以及近來不斷傳聞的「台灣牌」，仍能看出端倪。劉分析，川普政府即將卸任，在這個時機點派軍事層級官員來台，無論是在情蒐交換或單純交流，甚至是向蔡政府履行某種諾言，對台灣的實質效益都有限，應仍是以川普個人政治考量掛帥。

(中時新聞網)