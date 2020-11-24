錯過雙11購物節，讓你後悔莫及嗎？別擔心，感恩節（Thansgiving Day）後的黑色星期五（Black friday）購物檔期緊接而來，讓你趁著年底前可以購入最想擁有的單品。

PChome 24h購物「絕對黑五」500萬種商品瘋搶2.8折起

PChome 24h購物推出3C指定商品滿1,111元抽Herman Miller工學椅、指定品牌筆電滿16,888元送1,000元現金積點、電競周邊商品使用指定信用卡消費還享10% P幣回饋、品牌桌機刷指定卡加碼5% P幣回饋等。11/27前再推熱門商品下殺折扣，JS淇譽電子 WORKMAN藍牙喇叭、ASUS UX431FA 14吋輕薄筆電超狂降價，輕鬆帶回。另外更有「絕對5厲害」精選商品5折專區，輝葉XE深層震動按摩槍、施巴抗乾敏滋潤浴露，皆有加入。此外，黑五購物季加碼再優惠，11/27-11/29連續3天祭出天天2款熱門爆品，限時限量推出驚喜價。11/27首推Lexar 64GB JumpDrive Fingerprint F35 USB3.0 指紋加密隨身碟、Targus Terra 黑石電腦後背包，刷指定卡享5% P幣回饋。

而看準現代人對居家空氣品質的要求提升，PChome 24h購物推出吸塵器、清淨機等商品下殺折扣。PChome 24h購物「絕對黑五」推出優惠活動，消費滿999元，即可抽香格里拉台北遠東國際大飯店或台北新板希爾頓酒店雙人用餐。此外，期間內於站上體驗九宮格遊戲，還有機會以5折超低價格享受頂級牛排套餐。

露天拍賣「Black Friday年度黑五掃貨節」

一年一度的國外盛會感恩節、黑色星期五、Cyber Monday將在本週末來臨，網路家庭旗下C2C網路交易平台—露天拍賣eBay海外購物即日起開跑「THANKSGIVING DAY 感恩節大促來襲!!」，接著11月27日「Black Friday年度黑五掃貨節」，推出超低優惠23折起，包括Apple、Nintendo任天堂、象印、PHILIPS飛利浦等，且當日再享多項優惠折扣，最高即可現折三千；除此之外，消費滿額週週再抽百元購物金！

露天幫網友列出五大必買的購物清單，首先是Estée Lauder雅詩蘭黛潤色護唇膏下殺45折$399，且免運直送來台，再來則是象印ZOJIRUSHI烤箱$2,150即可帶走，而開售至今一直都相當熱銷的Apple AirPods Pro 無線藍牙耳機，現在只要黑五超值價$4,999！另外PHILIPS飛利浦電動刮鬍刀特價$1,999，立馬現省一千：最後一項好康，Harman Kardon Onyx Studio 5藍芽喇叭，好康下殺8折$3,899，不到四千就可擁有，想找最殺的黑五優惠，來露天就對了！

遠傳friDay購物 精選大牌限時閃購3折起

遠傳friDay購物 11/25-11/27祭出限時閃購--全站精選大牌商品限時下殺3折起，再加碼消費滿$5,000送$5,000折價券，12大銀行最高回饋20%，以及購物滿3筆抽HAPPY GO 1,111點。最大亮點則為11/29前消費滿$3,000元就有機會將市值超過萬元的超人氣Dyson Supersonic 吹風機 HD03 限量全桃紅色＋專用透氣髮捲梳及順髮梳（雙梳組）帶回家！

針對黑色星期五購物節，遠傳friDay購物推薦PUMA 90s Runner Nu Wave 復古休閒跑鞋限時下殺低於7折、Estee Lauder 雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露買一送三下殺7.5折；Nintendo Switch動物森友會特別版主機+遊戲任選1片特惠8.7折。還有紐西蘭骰子牛肉買五送五，再送澳洲肋眼沙朗牛排的優惠。遠傳friDay購物SOGO館推出「北海道限定專區」，即日起至11/30在此專區中預購即可於12月份享用到北海道直送鍋物及甜點名產，滿足了日本迷無法出國的口腹之慾。

蝦皮購物「黑色星期五」檔期 為雙12預熱

蝦皮購物即日起至11/27蝦皮電子攜手Acer、禾聯、神腦、Dyson等3C電子大廠提前暖身雙12！除狂撒購物金下重本補貼黑五熱銷品均一價外，Acer也搭上黑五風潮，其中ACER Swift 5 14吋觸控筆電更優惠現省近萬元，11/24 超級品牌日領券再折，最高回饋5,900元、更享有獨家原廠保固！

另外，蝦皮購物精品類別也趕上黑五熱潮推出「黑五網購熱潮」，不僅有蝦皮購物「輕奢時尚館」於11/27開幕，每日瘋撒5折券，開幕期間祭出全場滿萬再8折、消費滿額抽iPhone12的歡慶優惠。

蝦皮電子今年結合「線上專店」與蝦皮購物「網購節慶」優勢，即日起至11/27蝦皮電子與手Acer、禾聯、神腦、Dyson等3C電子大廠推出「黑色星期五」活動，11/24(二)推出Acer品牌日，筆電熱銷TOP10優惠盡出。此外，即日起至11/27蝦皮電子集結眾家3C家電品牌，熱銷品補貼均一價1,555元起，Happy Plugs Air 1 Go真無線藍牙耳機，瘋狂黑五價僅1,555元，11/25 0點準時開搶，另有MSI電競螢幕、ASUS 15吋筆電也由蝦皮購物補貼售價，殺至5,555元或15,555元破盤價；黑五熱銷TOP10的ONPRO快充行動電源亦只需66折即可入手，蝦皮購物黑色星期五，價格最俗！

生活市集「黑5購物節」盛大開跑

創業家兄弟旗下生活市集連續第二年響應黑5購物節，今(24)正式宣布五大好康優惠，包含「人氣品牌商品下殺」、「天天推出爆品一日破盤限定價」、「指定商品登記送5%集集點」、「App限定整點瘋搶999大紅包」、「社群直播互動抽大獎」等，更預告將於11/27黑色星期五當天加碼推出超夯PS5供限時搶購；此外，生活市集「黑5購物節」亦精選8大特色分會場，集結民生日用品、3C家電、必囤美食、美妝保養及電玩遊戲等各類人氣品牌品項，全面免運下殺最低3折起，期望以超值感恩回饋價，搶搭年底網購旺季商機，並帶起新一波好康搶貨熱潮，為即將到來的雙12全面暖身！

松果購物 線上黑色星期五 攜手超商齊祭優惠

松果購物看準星五採買商機，即日起連續7天推出超過400項熱銷「黑品」2.8折起，黑五限定app下單再享86折，更加碼祭出下單就抽OK MART咖啡﹑刷指樂天信用卡享4%現金回饋。冬季美食鍋物如【艾其肯】養生雞湯獨享包原價1,554元，下殺3.3折；冬季保暖服裝類如雙面穿連帽羽絨外套原價2,380元，下殺3折; 3C周邊商品如Apple充電線原價690元，下殺2.8折再享app下單86折只要163元；P&G 寶僑衣物芳香顆粒原價399元，特價只要163元即可入手，消費滿額限量1,000組滿額咖啡免費送。

momo富邦媒一年一度狂歡購物節

momo美妝保養《一年一度狂歡購物節》即日起至11/30盛大展開，網羅約600個肌膚保養品牌如OLAY、雅詩蘭黛、理膚寶水、德國樂美思下殺3折起。momo除分享2020冬季必備的保養聖品，更推出「滿額登記抽10%回饋」、「現領秒殺神券」等好康優惠，以及24家銀行最高回饋10,000元助陣。預估推升活動檔期銷售較平日成長近2倍。

除了肌膚需要換季，momo也為消費者備妥滿滿的換季服飾。即日起至12/6推出《年度大牌鉅獻》，眾多流行服飾品牌下殺3折起。首波主打秋冬換季服飾搶先公開，包含「KERAIA 克萊亞」暖暖冬日QQ毛絨雙口袋背心，優惠下殺3折、「Roots」男女熱銷服飾，優惠價1511元、「LEVIS」FARM Rio限量聯名著牛仔外套，優惠價3968元、「The North Face」男女款三合一外套/羽絨外套，優惠下殺3折。

(科技)