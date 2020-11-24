美國總統川普再一連串選舉訴訟吞敗後，終於對自己人出手！據美聯社報導，先前曾為川普陣營律師團隊成員、知名的挺川律師鮑爾先前一再主打「百萬選票遭竄改」，但至今仍未提出具體證據，而川普陣營23日正式發表聲明，「她不是川普法律團隊一員」；報導認為，鮑爾之前無根據的陰謀論，可能比川普律師團主將朱利安尼還要過分。

川普陣營律師團隊成員、知名的挺川律師鮑爾先前一再主打「百萬選票遭竄改」，但至今仍未提出具體證據，而川普陣營23日正式發表聲明，「她不是川普法律團隊一員」。

報導稱，川普團隊在聲明中指出，鮑爾（Sidney Powell）不再是川普律師團隊的一員，也不是川普私人律師，她將以個人身分執行法律業務。川普14日才剛將鮑爾列入律師團隊，並稱並稱他們是「完美的律師與代表」，但此一聲明恐是保守陣營內分裂的最新警訊。知名的挺川主播、福斯新聞的卡爾森（Tucker Carlson）上週向鮑爾詢問可否提供關於選票遭竊的相關證據，但她卻不願提供。

I look forward to Mayor Giuliani spearheading the legal effort to defend OUR RIGHT to FREE and FAIR ELECTIONS! Rudy Giuliani, Joseph diGenova, Victoria Toensing, Sidney Powell, and Jenna Ellis, a truly great team, added to our other wonderful lawyers and representatives! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

鮑爾19日與朱利安尼（Rudy Giuliani）一同出現在記者會上，她大提選舉陰謀論，稱她聲稱手中有大量證據證實Dominion選票機遭竄改的記錄在德國，而喬治亞州與其他州所使用的投票軟體是委內瑞拉前總統查維斯（Hugo Chavez）下所設計，讓投給川普的選票遭轉移給拜登。

隨後，她又在保守派當紅的《極限新聞台》（Newsmax）上聲稱，她第一個要在法院上踢爆的就是喬治亞州州長坎普（Brian Kemp）與州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger），自稱本周末提告的內容將是「聖經等級」的勁爆內容。

不過拉芬斯伯格於21日宣布喬治亞州在人工重新計票後，仍由拜登以約1.2萬票差距勝出；直至22日晚，法院仍未見鮑爾有提告紀錄。而《華盛頓郵報》引述兩名川普顧問表示，川普很不滿鮑爾在電視中的表現，「她說的實在太陰謀論」，認為太瘋狂的她實在是幫倒忙，不僅成為律師團內的豬隊友，還會威脅到其他訴訟案的效果。

《商業內幕》報導也指出，鮑爾曾替前白宮國家安全顧問、通俄門核心人物之一的佛林辯護，並以著名的陰謀論團體「匿名者Q」（QAnon）說法，認為佛林是遭到民主黨人與好萊塢戀童癖支持者組成「深層政府」所陷害。

(中時新聞網)