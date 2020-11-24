雖然我國新冠肺炎疫情受控制，但依舊衝擊經濟甚大、進而影響社福團體募款，估計可能會影響未來2至3年的募款成效，國家政策研究基金會呼籲，政府紓困方案應把小型社福機構的需求納入考量，不能僅提供貸款等方式，讓5人以下的社福組織可以提服務計畫申請。

「社福團體的窘況可能明年會更嚴重」，國際社會福利協會中華總會秘書長陳芬苓表示，許多社福團體往往是去年募今年的款項、今年募集明年的款項，而今年募款情況減少過去3成至4成，明年服務可能會雪上加霜。

陳芬苓提及，經瞭解企業受到疫情影響，振興、復甦期間捐款意願不高，而個人捐款則擔心後續疫情影響經濟情況，捐款也紛紛停止或中斷，「福利行為趨於保守」，她建議，紓困不能等到疫情中止後就中止。

青愛種子公益行動團隊陳裕昕說，小型社福團體往往是接觸到政府、大型社福團體無法接到的個案，這些小型社福團體努力接住社會安全網外的人，期待政府能夠接住小型社福團體。

國家政策研究基金會產業暨新創研究中心召集人簡榮宗建議，政府紓困方案應考慮小型社福機構的需求，目前政府僅提供小型社福團體如貸款等協助，但貸款不還嗎？呼籲政府應提供約5億元的特別預算，讓5人以下的社福組織，可以提服務計畫去申請。

(中時 )