蔡政府近期面臨開放萊豬、打壓新聞自由關閉中天新聞台，引發民眾不滿，要求行政院院長蘇貞昌下台負責聲浪再起，台灣民意基金會今公布最新民調，蘇內閣施政滿意度51％，是今年民調最低，相較上個月下挫5％。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，此份民調為國家通訊傳播委員會（NCC）否決中天新聞台換照案前所做，他合理估計，蘇內閣施政滿意度至少再下滑3％，將首度跌出5成，對蘇內閣是很清楚的警訊。前台北市副市長丁庭宇更大膽預測，蘇貞昌可能在年底辭職。

台灣民意基金會今公布最新民調，針對蔡英文總統處理國家大事的方式，有31.1％不贊同、55.2％贊同，相較上個月贊同減少1.4％、不贊成增加1.9％，整體而言沒有大改變，這是自9月因美國萊豬進口爭議的衝擊下，聲望重挫11個百分點後，連續兩個月穩住陣腳，沒有顯著繼續下跌，即使在行政院「萊劑牛肉麵風波」衝擊下，仍只有皮肉傷。

蘇內閣整體施政滿意度部分，滿意51％、不滿意40％，不滿意度有上升趨勢。游盈隆表示，此份民調為NCC駁回中天新聞台換照前所進行，若加該結果考慮進去，他預估，蘇內閣施政滿意度至少減少3％，將會首度跌破5成，這是警訊。

丁庭宇說，近期行政院風波不斷，包括前發言人的牛肉麵風波、萊豬開放進口缺乏溝通、中天撤照等事件，多數民眾認為政府不該箝制言論自由，加上蘇貞昌對在野黨立委質詢非常不尊重，傳出有內閣改組的風聲很正常，他預估蘇貞昌為保有政治能量，可能會在年底辭職。

此外，最不欣賞的六都市長，陳其邁以25.5％拿下第一名，其他依序為柯文哲24.2％、台中市長盧秀燕17.6％、台南市長黃偉哲8.5％、桃園市長鄭文燦2.6％、新北市長侯友宜1.8％。

游盈隆分析，陳其邁、盧秀燕和黃偉哲，因為社會支持規模都在1成以內，整體而言，仍缺乏可觀的全國性知名度和欣賞度。未來要如何迎頭趕上，是一個嚴肅且迫切的課題，可預見地，2022地方選舉很可能將同時遭遇來自黨內外的嚴重挑戰。

(中時 )