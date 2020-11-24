黃子軒與山平快樂團日前推出新歌〈鄉村老弟〉MV，將剩餘宣傳費用全數投資，除邀請金馬獎最佳男配角納豆擔任男主角，與曾獲台北電影獎最佳女主角李亦捷演對手戲，導演則是金穗獎首獎與最佳導演獎的新銳導演游翰庭。納豆為戲憋尿，路邊真槍實彈上演撒尿戲。

黃子軒表示，〈鄉村老弟〉MV主角設定需帶點草根性，納豆在《大佛普拉斯》、《一路順風》、《同學麥娜絲》3部電影精采演技，根本就是主角不二人選。飾演貨運司機的納豆，駕車技術媲美真實貨運司機，一場路邊撒尿的鏡頭，為戲憋尿真實呈現，而拍攝劇中車禍場景，趴在方向盤一趴就是一小時。入戲太深的納豆，一看到檳榔就想嗑，立馬被導演阻止。

納豆說，一接下演出工作，便先從閱讀歌詞做演員功課，歌詞傳達沉重感覺，原想以愁容滿面的心情演出，結果在現場聽到歌曲，還滿意外的，曲式竟然這麼輕快，當下一度不知道怎麼去面對這樣情緒轉換，後來想到歌詞和曲風的搭配也是種反差，不流淚的痛最痛，就決定用原本情緒去詮釋。

他笑說：「啊不就老婆這麼漂亮，只不過返鄉回個老家，幹嘛這麼痛苦？」當下表演時，這些敘事無法連結起來，直到導演初剪完才發現MV開放式結尾原來可以有這麼多種解讀。因為MV拍攝時正逢鬼月，在拍攝血腥鏡頭時，納豆拿劇組發送的50元紅包，因為習俗要把錢花完，在便利商店晃了超久，最後買了一瓶50元牛奶。

黃子軒表示，新歌提到一種滯鄉的寂寞與無奈感，因為寂寞想回老家，卻怕回老家又更寂寞。雖然歌曲是很輕快的西式鄉村風格，但內涵本質上是殘酷地把台灣鄉村的美好剖開。 導演游翰庭表示，能與納豆合作非常性奮，興奮之餘也在思考，如何拍出有別於納豆以往的作品，直到正式拍攝，才發現自己多慮了，因為納豆非常專業，願意與導演一同發掘角色的內在世界，然後毫無保留的展現出來。

黃子軒與山平快新歌MV找納豆演出。（獨一無二娛樂文化提供）

黃子軒與山平快新歌MV找納豆演出。（獨一無二娛樂文化提供）

(中時 )