小姊弟「接連出事」1死1傷 社會處介入了解

屏東縣一對小姊弟接連著發生意外，1歲多的姊姊先是頭部受重傷送醫，雖無生命危險卻不斷嘔吐，沒想到隔天才出生1個月多的弟弟突然窒息猝死。屏東縣政府社會處懷疑內情不單純通報檢警，通知父母到案說明，因未發現虐童事證，屏東地檢署訊後無保請回。

日前1歲多的姊姊因頭部受到嚴重撞擊，送到屏東一家醫院治療，院方擔心有顱內出血，轉送到高雄醫院急救，院方見傷勢懷疑有受虐可能，因此通報屏東縣政府社會處。

沒想到隔天女童才1個多月的弟弟突然死亡，初步檢查沒有明顯外傷，不過同個家庭連續發生幼童意外，社會處也通報檢警調查，檢方率同法驗屍，因外表沒有任何傷痕，決定擇期解剖，釐清案情。目前女童狀況已轉好，已轉送普通病房。

據了解，姊弟的父母都有工作，父親外出工作時，母親一邊工作一邊照顧姊弟。檢方傳兩人的父母到案說明，父母表示，姊姊是從床上摔落，撞到頭部，弟弟則是溢奶窒息，兩人都否認有虐待孩子。

屏東縣社會處表示，這個家庭之前並無任何異常通報記錄，現正了解狀況。檢方也未發現父母有虐童事證，訊後無保請回，並將擇日解剖，釐清死因。

(中時 )