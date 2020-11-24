藝術家辛綺創作的作品《流光樹林：團聚》。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

去年首度問世的龍崎光節－空山祭，締造19萬觀展人次紀錄，網友譽為「最美山林燈節」，今年12月25日強勢回歸，為提升觀賞品質、管控人流，創全國燈會之先，首度採售票制，26日中午12時啟售，平日3000張、假日5000張，網路購票50元、現場購票100元，65歲以上長者6歲以下孩童免費，展至明年228長達66天，活動首3日免費入場，預料將再掀一波朝聖人潮。

「2020龍崎光節－空山祭」主題故事為「大地迴生」，敘說一段人們踏上旅程，經歷旅途上的酸甜苦辣、經過成長，最終返家的故事。本屆以龍崎古老傳說「窩鏡窗」為靈感，概念延續首屆的「空山不空、看見價值」，呼應2020年因疫情及大環境事件所引發的「返鄉」潮流相呼應，探討人與鄉土、都市與偏鄉間的關係。

文化局今年再度攜手藝術家、動畫師、社區居民與在地學校共創，於虎形山公園周邊設置14件大型光景藝術作品，與首屆相比不僅數量更多，整體規模、量體亦更大。

為提升觀展品質，首採售票形式，憑票可免費搭乘活動接駁車往返會場及文衡殿。票種分「一般票」及「暢遊票－無限迴生卡」：「一般票」現場購票100元，網路購票享半價優惠50元，門票每日限額發售，平日3000張、假日5000張，當日售完即止。

暢遊票種「無限迴生卡」限量500張、每張300元，兩票種26日中午12時起可於兩廳院售票系統購入，「一般票」亦可至口袋售票系統購入。65歲以上長者、6歲以下兒童、身心障礙手冊者及陪同者（1名）、龍崎區居民出示相關證件免票入場。

「2020龍崎光節－空山祭」展出時間為每日17：30至22：00、最後入場時間21：20。活動祭出4大優惠，優惠一「首3日免費入場」，27日周日開幕日限定活動，集章再贈精美刺繡貼及明信片，限量500份！優惠二「買50送200」，串聯多項店家優惠，活動期間憑票根至合作店家消費即享優惠，首波已釋出10家在地商家。

優惠三「開幕首周購票限定禮」，12月28日至1月3日來就送「開幕限定色空山祭運動毛巾」，限量1000條。優惠四「無限迴生卡」限量500張，可享不限次數進場，周邊商品9折，購卡再贈「空山特典飲料提袋」。

文化局提醒，展覽作品散落於公園內各處，參觀路線行經連綿樓梯及陡斜步道，籲請遊客務必衡量體力，並注意自身安全及身體狀況。此外，因應疫情全球持續升溫，提醒前來觀展民眾務必做好自身健康管理，自主戴上口罩，如有發燒或呼吸道症狀等身體不適，避免觀展。

(中時 )