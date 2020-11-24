第三個新冠肺炎候選疫苖的好消息，觸發原油需求迅速復甦的憧憬，以及美國總統當選人拜登收到可以展開政權移交工作的通知，受此激勵，周二亞洲時段，布蘭特期油價格觸及3月以來新高。

布蘭特期油上漲34美分或0.7%，報每桶46.40美元。稍早前，該期油最高升至每桶46.56美元，創下3月初尚未爆發沙烏地阿拉伯與俄羅斯價格戰以來的最高價。之後受新冠肺炎疫情衝擊，以及沙國與俄國發動價格戰，使原油價格崩跌。

目前，美國期油漲38美分或0.9%，報每桶43.43美元。

繼上周收漲約5%後，紐約期油與布蘭特期油周一均上漲約2%。

英國藥廠阿斯利康周一宣布，與牛津大學共同研發的新冠疫苗，其後期臨床試驗結果顯示平均有效率為70%，而最高防護力達到90%，這個繼輝瑞與莫德納之後，第三個宣布成功的新冠疫苖不僅製造成本更低，且更容易配送，可能較競爭對手更快擴大接種規模。

金融服務公司Axi首席全球市場策略師Stephen Innes表示：「開發與配發疫苗的進展，降低了油市重返正常的風險，如果移動數據是衡量油價信心的指標，在不久的將來，新冠疫苗將讓人們重返飛機和遊輪。」

周一美國總統川普同意啟動拜登明年就職前的交接工作，使拜登得以獲得簡報與資金，亦緩解了市場的不確定性。

(時報資訊)