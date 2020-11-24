今年受到疫情影響，全球百貨零售業遭受直接衝擊，強信-KY(4560)亦受到衝擊，但10月營收已經回到正成長，從市場趨勢與客戶訂單來看，最壞的狀況已經過去，第4季將擺脫谷底，逐月上揚可期，呈現V型反轉，明年營運樂觀可期。

強信-KY今年10月營收1.43億元，年5.47％，今年以來，單月首次回到正成長，累計前10月營收9.95億元，年減32.4％。

該公司以自有品牌「STRONG H」行銷全球，產品直接供貨工業縫紉機品牌廠與售後維修市場，客戶涵蓋全球前八大工業縫紉機品牌；今年前3季產品銷售結構為刀類54％、自動裝置8％、針位組9％以及其他29％。

上半年受到疫情影響，全球百貨零售業遭受直接衝擊，服飾供應鏈亦隨之停擺，隨著大陸經濟活動恢復，歐美各品牌門市亦在第2季末陸續開業重啟營運，經過一季的去庫存後，下游工業縫紉機廠與成衣廠自第4季起重啟拉貨動能。

強信-KY表示，隨著後疫情時代來臨，成衣大廠產能稼動率陸續回到疫前水準，帶動耗材需求提升，產業秩序回復正常軌道，加上工業用縫紉機庫存與成來廠耗材庫存都處於低水位，強信-KY訂單開始回流，公司對第4季營運從保守觀望回到審慎樂觀態度。

此外，強信-KY在短時間內已完成設計開發口罩機，並已開始挹注營收貢獻；強信指出，目前口罩機以外銷韓國為主，由於「常年防疫」已成為全球各國重要課題，加上入秋冬後疫情重返而來，防護物資仍持續短缺，推升口罩機訂單持續不墜。

(時報資訊)