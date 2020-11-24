佳士得挑戰亞洲史上最高額現當代藝術品拍賣，12月2、3日在香港將舉辦五場拍賣、估值總額逾11億港元（逾40億台幣），包括總估價創佳士得香港晚拍之最的「現代及當代藝術晚拍」、「常玉：八尾金魚」專場拍賣，以及「香港 - 紐約連線：現當代聯合夜拍」，都是矚目焦點。

其中，高估價上億港元的拍品是焦點，常玉的油畫《八尾金魚》高估價1.8億港元，將挑戰藝術家動物主題畫作紀錄。常玉一生僅有11幅以「魚」為題材的油畫，4幅現由台北國立歷史博物館永久收藏。此作有八尾金魚，寓意富裕、希望，以具書法性的粗黑線條勾勒一個透明魚缸，與八尾在瓶中嬉戲的金魚，採靜物繪畫方式呈現動態物象主題。

趙無極的三聯作《15.01.82》高估價1.2億港元，趙無極一生只創作20幅三聯鉅作，其中只有4幅曾現身拍場，《15.01.82》為其一，也是唯一件以赫黃為基底、金黃絢爛的色彩蒸蒸上騰的三聯屏，表現從風景、山水過渡到自然的心境，示範了東方卷軸跨越空間性和時間性概念，又可以點彩、潑灑、塗抹展現西方詮釋色彩本質上的看法。

西方藝術家中受矚目的，安迪．沃荷的《美元符號》高估價6,600萬港元，將美元特徵放大到紀念碑式的尺幅，喚起八十年代的共鳴，包括源源湧入藝術市場的資本，捧紅一夜成名的尚．米榭．巴斯奇亞、朱利安．許納貝等，當時美國總統雷根時代長期高速增長的經濟，是人們對那十年的記憶。

(工商 )