2020年已經來到尾聲，許多人都期盼能在新的一年有新的轉機，運勢也能旺上加旺。星座命理老師艾菲爾在FB粉絲團分享，以下三個星座在農曆過年之前財運極佳，又有貴人提攜，錢財將源源不絕流入口袋！

▍第三名 金牛座

農曆年前，特別是12月開始，「木星」將開始在金牛的事業宮照拂，這讓金牛在工作上更加順風順水，業績持續達標、好成績一再刷新，上司跟主管都更加賞識你了，很快你就能在新年成功升職加薪。而找工作、準備轉職的金牛，現在也是最佳時機，你會順利找到一個條件、待遇都非常不錯的公司，新公司的一切都比過去的還要更好，讓你已經準備在新工作大展身手了！另外守護星「金星」也在12月進入金牛的第八宮，代表你有極好的旺夫運、或你的另一半會旺你喔。

▍第二名 水瓶座

今年水瓶各種衰事連連，簡直覺得自己成為了喜劇中的倒霉主角。不過12月大吉星「木星」即將換座至你命宮，「金星」也進入貴人宮，喜事成雙之下，水瓶將可一舉擺脫霉運，成功在年底迎來翻身，你能在前輩、貴人的提攜下得到許多兼職、投資理財的機會，工作也能得到貴人提拔而升職到更高職位，薪水自然上漲；另外之前欠下的外債也能還清，讓你可以無事一身輕的過個好年。此時是水瓶名利雙收的最好機會，好好把握，新的一年你將有好的開始！

▍第一名 摩羯座

12月木星將會走進你的「財務宮」，可想而知財運絕對是大漲的；加上2021年1月，金星也進入你的命宮，摩羯終於可迎來揚眉吐氣！農曆年前，摩羯的賺錢、工作能力像開外掛一般旺到不行，過去醖釀已久的事業也即將成功實現，使你更有底氣，錢財也跟著源源不絕流入你的口袋。另外木星升級了你的眼界與野心，如果摩羯此時對賺錢及工作有新想法，請不要退縮，直接放膽去做吧，因為你很容易就能獲得成功！

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(中時新聞網)