前旅美球員林子偉日前返台，他已被所屬的紅襪隊解約，目前是無約狀態，成為自由球員。今（24）日他在「林子偉棒球精進教室」活動透露，仍在等經紀公司尋找新東家，但他樂觀表示：「我還有夢想，不會放棄希望，即使只有有一絲機會也好，我相信一定會有好消息。」

林子偉自我分析，「我應該是輸在心理上。」怎麼說呢？「我的教練、隊友不斷問我，為何你的打擊無法像守備一樣自然流暢？我覺得就是一次打不好，很怕接下來也打不好的心理在作祟，所以最後是輸在心理層面上，我應該要更堅強一些才是。」

親自指導這次參加棒球教室的小朋友，林子偉有感而發說，他一再強調台灣球員各方面都不輸給國外與拉丁裔的球員，但心態卻無法跟他們一樣。他在美職常看到拉丁裔球員就算打不好，明天到球場後就重新再來，不愉快全都忘掉。反觀台灣球員可能因一場打不好而想太多，最後就陷入困境無法自拔。

至於這段期間如何維持自主訓練？林子偉說，重量跟體能訓練大致上練的東西差不多，技術方面則要有共同練習的對象。目前先看有哪些旅外球員還待在台灣，一起約好去某處訓練，或是跟中職球隊如富邦悍將或味全龍一起練。但這必須等到確定要一起練習的球隊後，才能確認計畫，還好中職球隊都在中南部集訓，離家不會太遠。

再進一步的話林子偉說，只要確定有合約，就會立刻決定要練什麼，並開始準備新球季。也會問經紀人與新東家需要練習的是什麼項目，配合球隊訓練菜單，不可以盲目亂練。

(中時 )