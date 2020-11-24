邁入第10年的台南「大新營嘉年華」活動，今年將於28日至29日在新營區民權路區段（自三民路口起至民治路口）舉辦，有超過130家知名人氣店家設攤。台南市長黃偉哲邀請大家來消費，保證好吃又好玩，只要消費就可以拿到摸彩券，配合台南好禮月月抽，消費滿200元還可以抽豪宅和名車。

今年活動除了有「大台南百家店家特色商品展售」、還有「公益競標愛心義賣」，現場參展的老闆們秉持著「取之社會，用之於社會」的精神，自願捐贈上百件商品供作義賣品，將義賣所得全數捐給北台南家扶中心、華山基金會及創世基金會。

此外，新營區公所為行銷新營商圈，即日起至29日止，民眾到活動各特約商店消費不限額度，即獲得摸彩券一張，獎品有多項優質的3C家電及腳踏車等好禮。

此次活動首次與在地知名社群「新營美食地圖」合作，只要在活動期間分享美食相片並標註「行動支持在地美食」及「大新營嘉年華」，就可以到活動服務台換取摸彩券，貼文愈多換愈多。

為響應行動支付消費政策，現場民眾只要透過行動支付消費，不限消費金額，都可以到經濟部中小企業處的行動支付推廣攤位參加抽獎，包含「環保購物袋」、「飲料提袋」、「口罩夾」、「天然精油防蚊液」等多項精美好禮。

活動還邀請多組街頭藝人的街頭實境秀，希望吸引民眾能到公園裡來邊玩邊看表演又邊買文創商品，在新營高中校門口也有安排多組街頭藝人表演，走過路過也不要錯過，一定要停下來近距離欣賞各類街頭實境秀。

(中時 )