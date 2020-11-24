搶攻鐵路旅遊商機，雄獅旅行社成功標得「鳴日號」列車經營權，雄獅集團董事長王文傑看好「軌道經濟」後市潛力，將全力深耕捷運/高鐵/台鐵/林鐵旅遊，並宣示將投入集團的力量全力經營鐵道旅遊，運用觀光列車和每個車站與在地產業串接，並導入設計美學打造「美學觀光列車」擴大市場商機。

雄獅集團品牌策略總經理游國珍表示，疫後雄獅積極投入國旅，「鳴日號」也是國內眾所矚目的鐵道旅遊規劃案，雄獅成功取得標案後，營運初期預計投注350個人力來進行該計畫。未來目標客群設定為高端旅客，以及企業員工獎勵旅遊等客製化行程，估計一年帶來約5億元的營收。

交通部將2022定為「鐵道旅遊年」，台鐵局為加強推展鐵道觀光旅遊服務，特別打造「觀光列車」，並以公開招商方式辦理「鐵道旅遊鳴日號暨藍皮解憂號觀光列車經營權利案」之招商及遴選，期以引領國內鐵道旅遊風潮。「鳴日號」曾獲得世界四大設計獎之一的日本2020 Good Design Award，選用莒光號改裝，車體包含三種不同車廂空間，包括餐飲吧台車廂、客廳車廂、商務車廂，明年預計加入備餐車廂，將供應米其林星級餐點。

游國珍指出，雄獅旅遊後續將以「鳴日號」串聯觀光場域，帶動旅客與在地文化交流，啟動台灣鐵道旅遊。並整合官方與民間的資源，與優質旅遊同業合作共好，以日本、瑞士為標竿，建構以鐵道文化為本，且具台灣代表性的「國際級旅遊體驗」。游國珍並表示，雄獅規劃內容包含列車營運規劃與車站禮賓室的場域服務，以及餐飲服務等。

游國珍說，雄獅打造美學觀光列車是以「旅遊」為核心、「美學」為基礎，因此集團將和台灣設計研究院共同合作，從行前規畫、行中的體驗到到行後分享，透過服務內容、移動場域串接、固定場域加值，讓鐵道旅遊成為新時代旅遊趨勢。

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