受到客戶缺料及消化庫存影響，金像電(2368)預估，第4季將略低於第3季，儘管NB明年需求能否維持今年水準仍待觀察，但雲端網通及伺服器成長趨勢未變，金像電預估，明年業績有機會維持今年水準，美系外資亦看好金像電在雲端PCB前景，給予金像電「買進」評等，目標價65元。

金像電過去產品以NB為主，公司努力轉型朝伺服器及雲端網通產品布局，經過多年調整，產品組合優化，總算讓營運苦盡甘來，而今年受惠於全球新冠肺炎疫情，宅經濟及遠距生活讓NB及伺服器需求暢旺，金像電前3季稅後盈餘達17.11億元，遠優於去年同期虧損，每股盈餘3.16元，累計前10月合併營收為195.87億元，年成長29.27%，表現相當出色。

目前伺服器約佔金像電營收50%，雲端網通產品約佔20%到25%，NB已降至20%，基地台等其他產品約佔5%；就廠區來看，台灣及蘇州廠以生產伺服器及網通產品為主，NB主要在常熟廠區生產，其中常熟一廠亦生產伺服器，二廠也有生產SSD產品。

金像電表示，第4季受客戶缺料及消化庫存影響，預估略低於第3季，至於明年，雲端看起來還不錯，網通部分主流產品還是100G，400G明年可望開始小量出貨，伺服器明年因有Whitley，以客觀環境來看還不錯，NB到明年第1季看起來還OK，預估明年業績有機會維持今年水準。

美系外資出具最新報告指出，我們對全球雲端(伺服器/Switch)PCB市場成長前景感到樂觀，預估2020年到2025營收年複合成長率為13.5%，主要是AI/HPC/大數據結構趨勢支持不斷增加的PCB層數及更複雜設計，看好金像電在雲端PCB的供應商地位，預期2020年到2022年的年複合成長率將達28.6%，給予「買進」評等，目標價65元。

(時報資訊)