鄉林不動產研究室指出，台灣疫情相對穩定，持續吸引台商回游及企業加碼投資，台股持續攻上歷史新高點，根據內政部統計數據，今年光是前8個月的土地買賣交易筆數，不僅較去年成長7.4%，成交總額已經高達1兆698億元，預估今年全年的土地需求與熱度，可望創下近五年新高。

儘管房市土地熱與中小坪數熱銷情況，傳出央行可能祭出熱門地區要限制貸款成數等作為，但商總理事長、鄉林集團董事長賴正鎰認為，其實房地產沒有像外界想像的那麼熱，尚未全面回溫，50坪以上的中大坪數去化速度還是不高，真正比較好賣的是28至42坪的中小坪數，他也希望房地產業界應自律、不炒作議題，各縣市不動產投資公會也應約束會員，況且房地產方興未艾，政府應尊重市場機制，維持市場自由運作，不需要制定太多信用管制等措施。

賴正鎰指出，台商回游資金帶動工業地產及房市交易熱，全台前三季工業類建築物開工樓地板面積達到412萬㎡，年增超過19%，其中又以北台灣的台北、新北及桃園居前三名，廠辦工業建築開工持續活絡，工業地產與住宅房市連動成長，不動產買賣移轉棟數也創新高，游資豐沛搭配低利率，第四季房市預料還是會穩定熱絡，現在反映的市場需求，將是未來3至5年的房市榮景。

鄉林不動產研究室說，台商回流設廠需求強勁，工業地產水漲船高，就業機會也帶動居住及置產需求，整體來看「北熱南溫」，其中台北市前10個月的轉移棟數年增8.1％，新北市年增3.4％，桃園市年增14.7％，台中市年增6.9％。若以10月單月買賣移轉棟數來看，台中市是唯一月增且年增率上揚的都會區，原因是中科產能帶動就業人口，為中市帶來不少剛性買盤，加上台中捷運綠線本月16日試營運，交通與投資的利多不斷，快速推升台中房市熱度。

(時報資訊)