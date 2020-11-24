英業達(2356)集團英華達公司今宣布與社團法人臺中市大臺中診所協會及南投縣西醫診所協會共同簽署合作備忘錄，將英華達自有品牌「全家寶全方位生理量測系統」及雲端「全家寶健康管理平台」與中部地區診所合作，藉由全家寶系統強化診所對於慢性病之管理。

根據國民健康署「2016-2019年國民營養健康狀況變遷調查」，國人高血壓之盛行率逾20%，高血糖之盛行率也約10%，許多基層診所致力於慢性病管理，如何智慧化管理慢性病病患是一大課題。今年英華達「全家寶全方位生理量測系統」陸續導入不同醫療照護場域，包含居家醫療、居家照護、社區長照站、血液透析中心之即時心電圖量測、隔離病房等應用，今日攜手社團法人臺中市大臺中診所協會及南投縣西醫診所協會，期望藉由「全家寶全方位生理量測系統」，提供人性化的健康管理系統，全面提升中部基層診所之醫療照護品質。

社團法人臺中市大臺中診所協會理事長陳俊宏醫師表示：「全家寶全方位生理量測系統」提供的不只是醫療團隊協助病患量測血壓、血糖、總膽固醇、尿酸及心電圖量測，病患或家屬在家裡也能簡易的自我量測，所量測的結果透過手機App均會自動上傳至「全家寶健康管理平台」；對於我們執行居家醫療的醫師而言，人性化及操作簡易的管理平台有助於提升病人照護品質，透過平台中之圖文紀錄，更能讓醫療團隊中之護理師、藥師及營養師等即時了解病患狀況，達到共同照護之目的。

南投縣西醫診所協會理事長陳宏麟醫師表示：慢性病照護是基層診所很重要的使命，我們一直希望有符合基層診所需要的醫療照護平台，「全家寶」團隊的積極參與及採納基層診所醫師的建議讓南投縣西醫診所協會願意一起合作，期許能藉由「全家寶全方位生理量測系統」協助大南投地區的診所醫師提升醫療效率，照護更多的民眾。

英華達全家寶營運負責人曾慶安副總表示：在與診所醫師互動中了解健康管理平台是協助慢性病管理不可或缺的工具，如何提供人性化、方便以及簡易的健康管理系統是「全家寶」團隊一直努力的目標，感謝陳俊宏理事長以及陳宏麟理事長過去一段時間不斷給予全家寶團隊指導，期望透過今天三方合作備忘錄的簽署，在診所協會提供專業知識及需求的協助下將「全家寶健康管理平台」進行優化，全家寶團隊有信心打造更符合基層診所需之健康管理平台。

(時報資訊)