芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯（Charles Evans）23日（周一）表示，美國要從新冠疫情危機中復甦仍有一段長路要走，他預期聯準會（Fed）可能將利率維持在目前接近零的水準一直到2023年，或甚至到2024年。

伊凡斯指出，「倘若明年經濟上揚，我們得以克服病毒，疫苗具有效力且迅速進行接種，這樣情況將會好轉許多。」

他提及，在2022年底或甚至到2023年以前，通膨都不太可能到達2％，「所以我們認為2023年以前利率都不會調升，或者更晚，我認為也可能要到2024年」。

(工商 )