Fed官員預料 近零利率至少維持到2023年 13:552020/11/24 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯（Charles Evans）23日（周一）表示，美國要從新冠疫情危機中復甦仍有一段長路要走，他預期聯準會（Fed）可能將利率維持在目前接近零的水準一直到2023年，或甚至到2024年。 伊凡斯指出，「倘若明年經濟上揚，我們得以克服病毒，疫苗具有效力且迅速進行接種，這樣情況將會好轉許多。」 他提及，在2022年底或甚至到2023年以前，通膨都不太可能到達2％，「所以我們認為2023年以前利率都不會調升，或者更晚，我認為也可能要到2024年」。 (工商 ) #上揚 #Fed #伊凡斯 #官員 #預料 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 旺季不旺 五大行新增房貸 10月輸9月 04:102020/11/24 金融．稅務 加薩走廊地狹人稠又缺藥 COVID-19疫情失控 13:052020/11/24 國際 日本皇室人丁單薄 政府擬設「皇女」新制 13:102020/11/24 國際 《金融》安本標準投信看明年3趨勢、投資2策略 11:422020/11/24 財經 股匯雙跌 新台幣貶至逾一周新低 16:192020/11/24 財經 安本標準2021年全球投資展望：景氣溫和成長 均衡布局 14:142020/11/24 財經 《傳產》土地交易熱 今年有望創5年新高 13:242020/11/24 財經 《航運股》正德公司債明上櫃 看旺航運後市 15:402020/11/24 財經 台美軍事情報交流 重中之重 04:102020/11/24 焦點要聞 正德有擔保獲准上櫃 前三季獲利0.54億 14:252020/11/24 財經 財經熱門新聞 驚！台積電期貨閃崩9％ 有人一秒慘賠40萬 - 要聞 成本飆漲建商封盤 房價回不去 - 財經要聞 - 工商時報 勿造成健保困擾 「重大傷病險」不得僅見卡理賠 - 財經 - 工商 不怕疫情！半導體百億併購掀浪潮 外資：3大產業將巨變 - 財經 全球汽車產業版圖重心轉移至大陸 日媒籲正視趨勢 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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