台北海洋科技大學（台北海大），邀請電影《無聲》男主角劉子銓及他的經紀人許凱翔，舉辦電影座談會。《無聲》今年金馬獎入圍8項，且拿下最佳音效、最佳新演員獎(陳姸霏)。這場座談會現場500多個座位爆滿，所有同學非常投入聆聽兩位來賓分析電影的拍攝細節及內幕。

特別的是，台北海大向來重視多元學生及多元校園環境，每次公開講座都會安排手語老師，在現場幫聾人同學翻譯來賓的演講內容，這天剛好就是闡述聾人的世界，來賓劉子銓相當大方，即席接受挑戰與手語和聾人同學對談。

劉子銓謙虛直喊緊張，也說這宛如踢館驗收考試。因《無聲》電影是劉子銓15歲的作品，他今年17歲，離他學手語超過兩年的時間，他以手語表達「壓力好大，現在有點生疏，學手語兩年前的事情，已經忘掉一些，但我很願意一起聊聊」。

現場聾人同學問他平常在家都在幹嘛？他以手語表達看電影，後來他替現場500位同學翻譯兩人對話，「我一開始講我手語很爛，他一直講『沒關係、沒關係，安慰我聾人也是要花很久的時間去學手語』。」

座談主持人是台北海大表演藝術系系主人歐佾杰，他好奇拍完《無聲》電影對聾人最大的看法為何？劉子銓說，「我真的要建議全部人，不要用憐憫的心態去觀看他們(聾人)」、「他們不想要被憐憫或關懷，他們是想要被平等的角度去看他們」。

還說，現在在路上遇到聾人交談，「我看得懂他們在比什麼，有一次我就一直看他們比手語，有個聾人就問『你看什麼？』我就比回去『我會一點手語』，他們很意外就問，真的喔？為什麼？我就他聊起來了」。他說，「我覺得我拍完《無聲》，雖然是一部電影，很有成就感，但另外的一種成就感， 就是我學習到了另外一種語言，能讓我稍微跟他們溝通」。

現場有同學提問劉子銓馬來西亞籍女生遭擄殺事情看法，劉子銓很沈重表示有關切這個事件，但衝擊太大仍在消化，不方便發言。是否遇過同儕霸凌？他則透露國中時，曾目擊同學遭霸凌，「我在那所國中有個池塘，一群同學就把一個同學丟進池塘裡面，他們覺得好玩，可是，被丟進去的同學覺得不怎麼好玩」，那時候，他斥責同學「為什麼把他丟下去，你們有問他好玩嘛？」之後同學比較不再會這樣玩，彼此溝通也多一點。至於自己，「我在學校跟大家關係都滿好的，我沒有被霸凌過」。

他建議採取面對的方法，「我這人就是當下解決，當下溝通」，也建議「我覺得一定要會傾訴，或者告訴別人你在想什麼吧」、「我一直相信一句話『你若是把一件事情在心裡面積太久，會出病』，身體真的會不舒服」。

劉子銓為了電影《無聲》下足功夫，甚至找聾人到家同住，學習聾人生活，他也考驗現場500位同學，聾人聽不到「怎麼叫起床」？「如果你要進他房間，若不方便開門，要怎麼叫他」？沒想到現場有同學答對，劉子銓也解說，「他們的鬧鐘是震動力很強的，擺在耳朵邊就會起來了」。

閃燈則是提醒聾人的一種方法，「你敲門的話他聽不太到，所以基本上是靠閃燈，有些家庭對閃燈的順序跟幾次閃燈，代表著不同的意思，像是閃幾下是吃飯。」他還說，與聾人同住時，因半夜起來喝水，撞見過他們說夢話，「就看到他會打手語，就跟我們說夢話一樣，就打得不清不楚，不知道他在說什麼」。

最後，劉子銓推薦學生去戲院看電影《無聲》，「不要帶食物進去裡面，因為會吃不下，我覺得還要有點心理準備，我覺得大家不要怕，很多人看完這部片預告片，就覺得是一部鬼片，但其實不是，他是一部節奏比較快，和比較壓抑的一部片，但我想看完這部片，一定有很多可以反思的問題」。

劉子銓及經紀人出席《無聲》電影座談會。（台北海大提供）

劉子銓及經紀人出席《無聲》電影座談會。（台北海大提供）

劉子銓及經紀人出席《無聲》電影座談會。（台北海大提供）

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