國民黨立院黨團今(24)日於立法院第12度杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，形成議場一樓空蕩蕩景象，然而內湖高中一年級學生今到立院參訪，民進黨立委高嘉瑜到議場二樓跟學生致意，並接受學生問答；過程中，高嘉瑜不禁感慨，她最近可能因為質詢萊豬議題，才被人以「房事」問題追殺。

針對高中生提問萊豬進口政策，高嘉瑜說，對於一般民眾來說，最關心的就是食安，可能不會把世界經貿等國家大事納入評估，但政府是多面向考量，包括未來可能要加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），或是和美國的「雙邊貿易協定」（BTA）。

高嘉瑜說，目前政府的態度就是鼓勵民眾多吃台灣豬、台灣食品，但未來台灣豬夠不夠台灣人吃、甚至外銷，還有加工食品會不會混合到萊著，都需要政府審慎把關。她也擔憂，政府未來有沒有好好把關，也攸關台灣豬的形象，假如一破功，恐會衝擊台灣豬的品牌跟形象。

有學生提到為什麼不標示清楚萊豬，高嘉瑜表示，政府的說法是以前萊牛沒標示，現在刻意標示萊豬，美國人會有意見。她也提到，這次經濟部到美國談判時，也注意到美方提醒，若我國利用技術性作法妨礙商品販賣時，也會影響未來的台美經貿進展。

高嘉瑜認為，「美國人的提醒」可能是一個說法，否則政府能做好產品標示、把關，為何不做。但她還是建議，政府應該把這些緣由說清楚，「政府什麼能做，什麼不能做」，當然政府能標示愈清楚愈好，畢竟很多委員在立法院是要求政府要掌握萊豬產品的流向。

回答學生議題到一半，高嘉瑜也不禁感慨，自從在立院質詢萊豬議題後，「一直被民進黨內視為異類」，因此有人揣測最近有很多對她的追殺是從那時候開始，但她認為自己來自基層，因此問政要代表一般民眾的想法，且要努力去做。

高嘉瑜表示，或許有人認為說她不像民進黨，但她自己認為「沒有怎樣是民進黨，怎樣不是民進黨」，大家都是為台灣好，不是只是護航才叫民進黨，黨內有時候能發聲一些與民進黨不一樣的聲音，可以讓民進黨更好，這也是她努力在做的事。

高嘉瑜也自嘲，自從房間照片曝逛後，大家可能會嚇到「女神怎麼會這樣」，但也讓許多年輕人得到救贖解脫，以後被爸爸媽媽唸時，可以回說看看高嘉瑜房間。

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(中時新聞網)