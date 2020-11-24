國民黨立院黨團今天第12度杯葛行政院長蘇貞昌施政報告。（摘自賴士葆臉書）

國民黨立院黨團今天第12度杯葛行政院長蘇貞昌赴立院施政報告，立委賴士葆在臉書強烈質疑說，蘇貞昌可以為他的愛將丁怡銘一天道歉三次，卻不肯為進口萊豬向不安的台灣人道歉，1122秋鬥大遊行之後，蘇貞昌院長更加的囂張，黨團重申杯葛蘇貞昌到底！「不道歉，不給上台」。

賴士葆說，秋鬥之後，府院的回應讓人欲哭無淚，總統府和行政院都是官樣文章說會謙卑、傾聽、持續溝通。沒有反省檢討改進，沒有任何實質回應，人民被迫無奈走上街頭的吶喊，政府依舊虛應故事，姿態高傲顢頇。

他說，蘇貞昌可以為丁怡銘闖禍三次道歉，蔡英文和蘇貞昌卻不願意為昨是今非的萊豬進口錯誤政策向全台灣人民道歉。現在繼續再說謙卑，就是再次糟蹋台灣人，說要謙卑卻拒絕道歉。蔡蘇團隊一面摀住耳朵，一面大聲的說要傾聽。

賴士葆指出，從8月28日以來，透過報章媒體還有在立法院呼籲多少次，他不吝再次告訴蔡政府，萊豬產地國來源的標示不是真正的源頭管理，我們要求標示萊劑比照美國的超市，蔡政府說這樣是技術性的貿易障礙，從頭到尾站在美國利益優先的立場，出賣國人健康，這樣的心態要怎麼溝通？竟還要國人安心買、放心吃，自己的官員卻都不敢吃。

他指出，蘇貞昌真的會在乎在立法院被杯葛多少次嗎？為什麼立法院都還在實質審查，行政官員卻已發文給各縣市政府表示明年元旦以後，地方零檢出的自治條例與中央牴觸將被宣告無效，就是這麼鴨霸的政府。民進黨立委阻擋萊豬進校園的立法，蔡政府說萊豬不進校園，到底哪個是執政當局真正的立場？

賴士葆強調，秋鬥現場布置象徵民主已死的靈堂，民眾發出抗議怒吼政府過去捍衛新聞言論自由，現在箝制新聞言論自由的雙重標準，綠營內部的利益團體正忙著殺紅眼搶進填補中天的頻道。回應秋鬥遊行抗議，政府說要謙卑、要傾聽，蔡英文和蘇貞昌肯承認政治黑手不該主導NCC粗魯霸道的關閉中天行動，或是為著反民主自由的政策道歉嗎？我們受夠了雙標政府的蹂躪欺壓，但是我們不會屈服。

(中時 )