占地20公頃的山上花園水道博物館，植栽生態豐富，開園以來，園區一直擴充花園元素。（台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

雖然現在南部天氣早晚偏涼，已進入秋冬氣候，但山上花園水道博物館最近卻是生機盎然，喜歡生態攝影的民眾發現，最近在園區出現各式不同種類的蝴蝶翩翩飛舞，讓人驚豔。

台南市景觀公會副理事長郭欽榮表示，最近與多名好友在園區內觀察景觀生態時，發現出現了綠斑蝶、紅擬豹斑蝶、八重山粉蝶、台灣小灰蝶、蘇鐵小灰蝶、台灣琉璃小灰蝶等各類蝴蝶，還有蜜蜂也不時可見，採集花蜜，儲備冬糧。

占地20公頃的山上花園水道博物館，除了擁有百年水道設施以外，早年曾是苗圃用地，植栽生態豐富，在縣府時代調查，植物種類就超過70種，博物館規畫期間，又再補植不少草花，奼紫嫣紅隨著季節輪替，展現不同景觀，已經成為城市後花園。

開園以來，園區一直擴充花園元素，除了玫瑰花以外，現在還有包括矮仙丹、咸豐草、繁星花、睡蓮、白千層、馬櫻丹、長穗木、含羞草、九重葛、藿香薊、桂花 、雪茄花、七里香、水黃皮、金露花、紫花藿香薊以及朱槿等蜜源植物，成為蜂蝶最佳的覓食場域。

台南市文化局指出，園區生態豐富，除將爭取環境教育場域認證外，也將與附近山上國中、山上國小合作，開發環境鄉土教育課程，達到多元教育功能。

(中時 )