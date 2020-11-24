長期在台南投入智能不足兒童早療教育的甘惠忠神父。(伯利恆基金會提供／曹婷婷台南傳真)

許武勇。(家屬提供／曹婷婷台南傳真)

謝碧連律師。(家屬提供／曹婷婷台南傳真)

林勇。(林錫田提供／曹婷婷台南傳真)

台南市政府文化局為紀念歷史名人，依台南市歷史名人紀念作業要點，今年下半年度審議5人列入台南市歷史名人，分別是學術教育類謝碧連、陳春木、林勇、宗教類甘惠忠1位及藝術類許武勇。文化局指出，歷年來逐步推動台南市歷史名人紀念與保存工作，也於台南市立圖書館新總館設置「台南名人堂」，今年起啟動《臺南市名人誌》編纂計畫。

謝碧連(1922-2020)出生於麻豆，為戰後早期少數律師之一，前輩畫家郭柏川回台後成立「臺南美術研究會」時，聘請謝律師為法律顧問，為畫會擬訂組織章程條文及相關法律諮詢，陪著南美會成長，貢獻卓越。其為人低調謙和，將法學專長貢獻於藝壇，在法學及文史上均有傑出的貢獻，是府城文史智慧之寶。

陳春木(1910-2002)出生於學甲，年幼時搬到左鎮菜寮，之後長期以公務員身分在左鎮服務，為當地重要的文史工作者與化石採集者，被封為「化石爺爺」。

林勇(1904-1992)出生於安平，曾任安平區長、臺南市文獻委員會委員、臺南市文史協會成員，安平鄉土文史先驅，鑽研地方文史40年，凸顯安平在臺灣史上的地位，著有《臺灣城懷古集》及續集等作品。

甘惠忠(Brendan O’Connell, 1936-2020)出生於美國紐約，長期在台南投入智能不足兒童早療教育，創辦「中華民國啟智協會」，在玉井創立「德蘭啟智中心」，在學甲創立「伯利恆文教基金會」，第22屆醫療奉獻獎得主，為第一位非醫療背景得獎的外國神父。2016年《國籍法》修改，改為對中華民國國有特殊功勳之人，無須喪失原國籍便能申請歸化，也被稱為「甘神父條款」。2017年甘惠忠從行政院長林全手中接過身分證，成為《國籍法》修正通過後的第一受惠者。

許武勇(1920-2016)出生台南，為台灣近現代美術史中重要畫家之一。畢業自台北高等學校（今國立臺灣師範大學），藝術上師事鹽月桃甫。後前往東京帝國大學（今東京大學）就讀醫科，於此期間入選獨立美術協會展。戰後考取公費留學美國加州大學。返臺後於各地行醫外，創作不輟，入選省展與臺陽展20餘年。1987年自醫界退休，成為專業藝術家。

台南市歷史名人分為藝術類、文學類、學術教育類、政治類、醫療類、經濟類、宗教類、技術類等8大類別，納入前述5位後，台南市總計有227位歷史名人；其中，藝術類27位、文學類42位、學術教育類35位、政治類59位、醫療類17位、經濟類24位、宗教類19位、技術類4位。市府歡迎各界持續推薦本市歷史名人人選。

(中時 )