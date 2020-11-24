民進黨高雄市議員韓賜村5月開車與余姓機車騎士發生擦撞致死案，高雄地院24日開庭。韓強調自己沒有闖紅燈，是雙方號誌燈「時差」導致車禍發生。檢方認為他強辯且無真心悔意，建議法官量處適當刑期並取消緩刑，韓表示一切尊重判決。

韓賜村認為自己闖「黃燈」肇禍，遭高雄地檢署依過失致死罪起訴。開庭時法官先問他認不認罪，韓表示認罪。法官也取得韓同意，在沒有調查證據需求下，改為獨任法官審理，縮短審理時間。

「車禍責任我概括承受，但基於維護法律權益，我還是得提出說明...」韓在對案情補充說明時，不斷強調事發當時、雙方號誌燈因「時差」關係產生同步1至3秒的紅燈，當時他車速不到50，行經路口時，與在右側待轉區正要起步往西的余男撞上。

余男送醫後經診斷，有頭部外傷併顱內出血合併嚴重腦水腫、右骨盆骨折、腹部鈍傷合併脾臟破裂、腹腔內出血、胸部鈍傷合併左側多根肋骨骨折及血胸、出血性休克及頸部鈍傷等傷害，5天後傷重不治。

韓賜村認為，車禍發生後余男被送至小港醫院搶救，但家屬執意要轉送高醫，因此延誤就醫約3個小時。此外，余男本身也有車禍舊傷，一切因素是否導致余男最後傷重不治，則尊重醫院及法院的判定。

韓為了表示有誠意面對司法，強調自己曾連續13天到喪家向死者家屬致意，以現金支付100萬元慰問金，事後雙方也和解，家屬也感受到他的誠意，就連死者律師也替他說話。

但檢方聽韓強調自己沒闖紅燈、死者有舊傷、家屬延誤就醫等說法不斷搖頭，認為韓無真心悔意，建議法官量處適當刑期並取消緩刑。法官表示，12日10日將對此案宣判。

韓2011年擔任市議員期間邀約友人投資林園區土地，收了1000萬元的支票卻拿來償還自身債務，事後和解分3期賠償完畢，2019年遭高雄地院依侵占罪判2年、緩刑5年確定，但車禍糾紛案判決可能影響此案緩刑。

韓2005年以國民黨籍當選高雄縣林園鄉長，2007年轉換陣營加入民進黨，2010年選上高雄市議員，2014年意外落馬，2018年又當選市議員。

(中時 )