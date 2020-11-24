旅美巨人隊小聯盟投手鄧愷威今（24）日參與「林子偉棒球精進教室」，擔任投手教練，替好友林子偉跨刀站台。鄧愷威表示，今年受到疫情影響整季都沒有投球，後來返台參加中華培訓隊，但因要隔離14天也來不及登板，目前就是進行自主訓練，明年返美前希望先達成減重，目標是從115公斤減到104、105公斤左右。

鄧愷威說，體重增加之後感覺比較遲鈍，所以一定要減下來。有人說，如果肌肉量增加、體重和原本差不多也可沒關係，但考慮之後還是先減重比較實際。除了運動以外也盡量少吃，過去可能吃兩碗飯，現在就只吃一碗，還有盡量不吃油炸的東西，這很容易發胖。

談到明年球季的展望，鄧愷威覺得還是要以正常的行程來規劃，預定2月中左右返美加入小聯盟，因為太久沒有回到正常的訓練、比賽正軌，他希望疫情趕快結束，重新再站上投手丘投球。

鄧愷威原本在雙城隊小聯盟，去年被交易到巨人隊，後來並且入選亞錦賽國手，身材高壯，是被看好的先發投手潛力股。

(中時 )