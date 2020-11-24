民進黨立委高嘉瑜高喊居住正義，卻遭爆料以低於市價價格買了2間毛胚房，有炒房之嫌。對此，高嘉瑜喊冤，如果真要炒房，不會買毛胚，也不會兩間套房打通，真的是要自住，但因為目前租房所以沒時間搬入。這話聽在同黨桃園市議員王浩宇耳中，似乎不能接受，王直言「投資毛胚屋是很普遍的炒房手法」。不過，王浩宇這篇貼文發文沒多久，不知為何刪除了。

高嘉瑜22日在臉書貼文澄清，她的確有買2房，每房坪數大約20多坪，但絕不是買來要炒房，若真要炒房，不會兩間相鄰套房打通，不會只買一個車位；如果要炒房，不會買毛胚；如果要炒房，不會登記名下誠實申報。都申報房產了，為何要隱瞞停車位？停車位是登記在權狀建物共有持分，並沒有獨立權狀。

高嘉瑜更強調，她從北一女時期就來台北開始租屋、工作22年，現在同時揹負房租跟房貸2000萬，真的很辛苦，所以才「更有感而發，並不是有房產就不能關心高房價議題，也會繼續堅持該做的事」。

不過，高嘉瑜的說法遭王浩宇質疑。王今透過臉書直言，「每坪便宜6萬，現賺300萬。然後每坪漲5萬，50坪賺250萬」。投資毛胚屋2年賺550萬，等於年輕人10～15年的薪水，這是很普遍的炒房手法。

王浩宇無奈表示，如果真的要談居住正義，那就應該落實漲價歸公，否則罵再大聲都是假議題，還不如努力蓋社會住宅。不過，王浩宇後來把這篇臉書貼文刪除了

《TVBS新聞》日前亦報導，高嘉瑜疑似財產申報漏報停車位，且房子取得日期也不同；此外她以每坪53.6萬元購入房子，相較同時期該地點房屋每坪均價約60萬元上下、甚至有高達70萬的成交價，高嘉瑜購屋成本相對低廉。

(中時新聞網)