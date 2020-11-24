警方在秋鬥遊行前，到參加民眾家中關切，引起查水表爭議。國民黨副祕書長李彥秀今天在Yahoo的《鄉民來衝康》節目表示，民進黨在野時，連查戶口都說是白色恐怖，現在竟可接受警察關切民眾是否參加遊行，痛批民進黨是兩套標準，比過去的國民黨還威權，現在是綠色恐怖。

對於欲參加秋鬥的雲林豬農被警方「關切」，警政署長陳家欽昨說，警方是基於維護秩序、保護民眾安全的善意立場，盼勿政治化。不過，此舉引來網友罵聲連連，知名網紅四叉貓說，很多網友一開始以為是造謠，沒想到是真的，「太扯了」，若警察要估算人數，可以直接去問國民黨與民眾黨。

國民黨副祕書長李彥秀嘲諷，以民進黨蒐集情資的厲害程度，或許可直接從line群組就聽到有多少人要來，她痛批，以前民進黨在黨外尚未執政前，連查戶口都說是白色恐怖，如今卻可接受警方在遊行前關切民眾參與意願，真的是兩套標準。

李彥秀指出，她也有聽聞雲林豬農反映，遭環保單位稽查豬飼料與養豬環境是否乾淨，「這就是找麻煩、製造問題」，她砲轟，民進黨比過去的國民黨還要威權，以前是白色恐怖，現在是綠色恐怖。

民眾黨發言人蔡峻維坦言，長輩以前看到警察到家裡查戶口，就會擔心可能要出事，讓長輩心中有陰影，民進黨此次這麼做，造成他們動員有困難。他強調，民眾黨此次反萊豬的主訴求是「源頭管理，明白標示」，賦予民眾有選擇的權利。

(中時 )