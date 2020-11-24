男星納豆以《同學麥娜絲》奪下金馬最佳男配角獎，在得獎感言時表示：「從綜藝咖總算躍身為電影咖」，在電影之路默默耕耘總算獲得肯定，不過仍有網友表示看完電影後，仍存有疑惑為何納豆能得獎？這也讓他親上火線回應。

納豆去年以《一路順風》與金馬男配擦身而過，今年憑著《同學麥娜絲》二度入圍，在片中一鏡到底的70秒哭戲演技大爆發，擊敗一票強勁入圍者，讓他奪下金馬最佳男配角獎，隨後則在臉書跟粉絲分享奪獎喜悅，並寫道：「金馬吉祥物終於拿到屬於自己的金馬獎了。」令粉絲感動又鼻酸。

不過卻有網友表示看完《同學麥娜絲》之後，仍不認同納豆的演技，甚至到他的臉書留言：「昨天去看了你的電影，我跟朋友都納悶，真不知你為什麼會得獎」，接著更強調：「不要生氣，我說的是真心話」，對此納豆則是親自回覆：「收到！我會繼續努力讓你看到的。」高EQ回應讓網友讚翻。

對此仍有不少網友肯定納豆演技，紛紛留言：「恭喜納豆獲得金馬肯定，你的演技早就被觀眾肯定了 」、「恭喜納豆，男人的價值真的不在高」、「繼續保持這樣喔，最後影帝就是你啦」。

(中時新聞網)