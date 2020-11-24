民進黨立委「港湖女神」高嘉瑜日前曬出自己租屋閨房照，只見照片中堆積如山的衣物及泛黃的枕頭，她解釋是「囤積症」所致，對此，精神科醫師沈政男打臉「拜託，那只是偷懶與邋遢。」

高嘉瑜過去接受媒體訪問時，曾感嘆台灣年輕人買不起房，並表示自己租屋10幾年也未買房，但卻被查出名下有2筆建物、4筆土地，她為澄清PO出自己的「閨房照」，但房內的衣服山卻震驚不少網友，瞬間引發熱烈討論。而她本人也大方坦承自己有「囤積症」，因此就算買了房，也因東西太多到無法整理、搬離。

高嘉瑜的枕頭。（圖／取自高嘉瑜臉書）

高嘉瑜閨房衣服堆積如山，讓網友相當驚訝。（翻攝／高嘉瑜臉書）

衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男也在臉書狠酸，「高嘉瑜說可能是因為囤積症，拜託，那只是偷懶與邋遢，談不上什麼病與症吧」。事實上，囤積症的人，很多都整理得很整齊，連一個用過的塑膠袋都折到宛如熨斗壓過，不會把房間弄成狗窩。當然，也有老人家收破爛，原本可以整理，後來亂掉了，成了垃圾堆，這通常是認知功能退化的跡象。

現在流行貼狗窩照片是不是？小弟也來湊個熱鬧。 附圖是大學時代的宿舍寢室照片，已經是三十二年前。這宿舍李敖住過，他說那時被窩鋪在床上，隆起一個人形，睡覺就鑽入，醒來就鑽出，不用收不用折，更不用洗。 於是後來我住進去以後，也有樣學樣，住了兩... 由沈政男發佈於 2020年11月23日 星期一

沈政男接著舉例，鞋子200雙、包包300個，或者CD 4000張、書籍5000本，大有人在，這些都不是囤積症，因為都是價值不菲，而是名牌情結，以為堆積這些頗有品味的東西，就是一個有品味的人。

沈政男認為，囤積症跟強迫症有些接近，同樣不能望文生義，以為東西堆得滿坑滿谷，就是囤積症了，「愛乾淨，跟愛整齊是不一樣，前者是怕病菌，後者則是需要看起來有紀律。愛乾淨、愛整齊，最後不一定是乾淨整齊，因為，這類人很可能對味道不怎麼敏銳，以為收拾得很美觀了，其實沒聞到房間已經有了味道」。

(中時新聞網)