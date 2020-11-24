民進黨立委高嘉瑜因炒房、千萬房產等問題屢登新聞版面。高22日再度澄清，並公開租屋處的衣物和泛黃枕頭「慘況」，更感嘆自己得罪太多人。國民黨台北市議員游淑慧在臉書直言高嘉瑜一直都是媒體寵兒，這次身陷買房風波，居然一直秀黃色枕頭還有影射自己被媒體追殺來帶風向，讓許多記者感到非常錯愕。

對於高嘉瑜在臉書秀出堆積成山的雜亂衣物，還有泛黃枕頭「慘況」。游淑慧直言，「不論囤房或囤物，都需要相當的財力，才能執行囤的行動」。不過公職人員也是人，只要資金來源正當，該申報就申報，喜歡囤什麼就囤什麼，那是個人本事，外人無從置喙。

接著，游淑慧話鋒一轉表示，高嘉瑜2間千萬房產的引爆點，並不是來自媒體或外人，而是來自當初自己一句「租屋十年買不起房」，才引起大家錯愕與關注。在她看來，這就像很多明星偶像總要說自己單身，而高嘉瑜人設自己「樸實無華」，都只是一種形象設定。

「就算真相出爐，也不是什麼犯罪，話說清楚就沒事了。很常見，也無可厚非」。然而，讓游淑慧拍案驚奇的是，高嘉瑜竟將事件導向「得罪人被整」來論述，又加碼拋出泛黃枕頭來吸睛，讓事情徹底歪樓。

游淑慧直言，在危機處理和風向帶領上，閨房解密與反差操作上，無疑是放大絕的高招。只不過一直以來，高嘉瑜都是媒體寵兒，新聞曝光度高居不下，這次她卻反過來影射自己被媒體追殺針對，「讓許多記者的反應都有點錯愕，也讓我們哭笑不得」。

(中時新聞網)