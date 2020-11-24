為擴大搶攻歲末節慶餐飲與住房商機，台北寒舍艾美酒店宣布今年以「彩遊耶誕」為主題，自12月1日起至12月31日止與「台灣導盲犬協會」合作愛心慈善捐款活動，邀請賓客們響應，以行動支持導盲犬培育以及打造盲人友善環境。另外，在12月24日平安夜特邀「拉縴人男聲合唱團」於酒店一樓大廳獻唱，讓蒞館賓客於飄揚的樂音中，感受節慶的愉悅氛圍。

同時，12月24日與12月25日兩天，寒舍艾美酒店將針對住房旅客與用餐達餐飲滿額之消費者，特別贈送葡萄牙百年皇家品牌CLAUS PORTO手工馬卡龍香氛皂禮盒。在探索廚房享受耶誕晚宴，單筆發票消費滿5,000元，或是於寒舍食譜體驗米其林奢華美饌，午、晚餐時段單筆發票消費滿6,600元，皆有機會獲得耶誕精緻禮盒乙組。（消費金額不累計，數量有限、送完為止，寒舍食譜包廂座位不適用）。

另外，巧克光廊自12月2日起，推出季節限定款蛋糕「北海道起士奶皇捲」每個499元，揉合港式經典奶皇餡與北海道起士及法國名品鮮奶油，標榜以混搭滋味，輕舞傳遞味覺體驗。

寒舍集團積極從事公益活動，回饋社會不遺餘力。沿襲多年傳統，台北寒舍艾美酒店與三家姐妹飯店：台北喜來登大飯店、寒舍艾麗酒店以及礁溪寒沐酒店，今年將與「台灣導盲犬協會」攜手，自12月1日起至12月31日止於飯店大廳設立慈善捐款箱，在歡度歲末之際，邀請房客及用餐的貴賓一同參與慈善捐款。在充滿祝福與感恩的季節，以行動支持台灣導盲犬培訓以及打造盲人友善環境，鼓勵視障朋友勇於超越障礙與黑暗。期間募得所有款項，將全數贈予「台灣導盲犬協會」，將每一分溫暖心意轉化成愛與勇氣，共許社會更美好的願景。

在12月24日平安夜，寒舍艾美酒店將邀請《拉縴人男聲合唱團》以Acapella無伴奏人聲展演精彩曲目，包含恆久傳唱的耶誕曲目、熱門西洋流行曲及韻味雋永的民歌經典。生動輕盈的旋律縷縷扣入心弦，活潑節奏與優美和聲交相應和，伴著鼓動的節拍譜出冬夜裡最和煦溫馨的樂章。

台北寒舍艾美酒店融合現代藝術品味，擁有華燈都會的市景房以及炙手可熱的101景觀房型，於12月24日至12月25日期間入住任一專案房型，每房皆可獲得CLAUS PORTO葡萄牙百年皇家香氛品牌馬卡龍手工皂禮盒乙組（不適用美饌卡優惠）。寒舍艾美酒店並另推出「歡慶解鎖」住房專案，12月24日至12月25日主管套房每房每晚享新台幣10,999元（須再另加15.5％的政府稅與服務費），內容包含入住當天房間有O!Balloon精品氣球布置，加上隨機贈送的精選紅酒或白酒一瓶，再搭配探索廚房晚餐2客與翌日探索廚房早餐2客，同時特別祭出延遲退房至下午2點之禮遇，精彩歡度夢幻浪漫的旅程。

探索廚房於12月24日及12月25日推出節慶菜色，餐檯菜色絢麗升級，成人每位2,280元+10%，凡於此二日晚餐單筆消費滿5,000元，即可獲贈葡萄牙百年皇家品牌CLAUS PORTO馬卡龍香氛手工皂乙組（消費金額不累計，數量有限、送完為止）。

獲米其林餐盤推薦的「寒舍食譜」，主廚展演經典粵式饗宴，特別推薦：外酥內嫩的「脆皮先知鴨」，搭配冰梅醬或雲南辣醬增添迷人風味、香氣層次豐富的「鎮江醋排骨」滑嫩有嚼勁、「寒舍蘿蔔糕」傳承私房配方，鹹甜滋味令人難忘。於12月24日及12月25日午、晚餐時段，發票單筆消費滿6,600元，即有機會獲得CLAUS PORTO馬卡龍香氛手工皂乙組。

寒舍艾美酒店甜點外賣店「巧克光廊」自12月2日起至2021年2月2日止，推出冬季限定「北海道起士奶皇捲」，每捲499元、三捲可享優惠價999元。主廚巧妙揉合鹹蛋黃與卡士達醬而成港式經典奶皇餡，搭配頂級法國肯迪雅鮮奶油及北海道起士，彼此緊密交融、包捲在綿密鬆軟的日式戚風蛋糕中，鹹甜滋味交融著濃厚奶香，滑順不膩口。

(工商 )