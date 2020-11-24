彰化為農業大縣，農民仰賴農田維生，農田則需要灌溉水溝維持水源，彰化縣北斗鎮50多年前，沒有納入農田水利會灌溉系統，因此灌溉溝渠破損或淤泥，都沒有辦法得到改善，今北斗鎮鎮民代表陳國展為農民請命，希望能將北斗鎮灌溉溝渠納入水利灌溉系統，農田水利署彰化管理處也回應，已提報納入排水系統可能性極高。

陳國展表示，4、50年前，因北斗吃不到濁水溪水源，灌溉水無法進入北斗，當時有地方仕紳爭取免繳「水租」，但連帶北斗的水利灌溉溝渠也被移除，水利會將北斗排除在外，沒有編列經費維護，但後來從1990年開始，中央體恤農民，水租改由政府編列預算代繳，但北斗溝渠維護仍被排除在外。

陳國展表示，每年因缺水或鄰近鄉鎮滿溢淹過來北斗的水災，讓北斗農民損失慘重，他前後爭取好幾次，都未果，如今等到水利會改制，被收回國有，希望中央能聽到地方農民聲音，盡快將北斗灌溉溝渠納入系統裡面，來維護農民權益。

農田水利署彰化管理處組長陳耀釧表示，北斗水田區約有810公頃，若重新納入系統，預計會有受益面積將有560公頃，事實上考量的地方很多，先前也多次派員到現場勘查，包含種植作物，水源等等因素，目前已經提案，農委會也正在作業，納入機會很大。

(中時 )