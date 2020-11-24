新竹市南寮旅遊服務中心歷經1年改造工程，將於28日重新開幕，最吸睛的是2層樓高的大型溜滑梯，還有頂樓平台望出去的遼闊漁港風光，未來將成親子友善新樂園，本周六「海怪來溜」開幕式並有互動泡泡秀等精彩活動，親子可一起來體驗。

市長林智堅表示，南寮旅服中心是於2006年興建，去年市府投入3050萬元作大改造，整修後的一大亮點是室內有1座13.5公尺長、2層樓高的大型溜滑梯，還有頂樓的觀景平台，可俯瞰南寮無敵海景。

另在戶外也搭配親子沙灘，改善更衣室與親子廁所等空間，打造全方位的親子友善新樂園。

林智堅說，他上任以來積極爭取經費打造新竹漁人碼頭，共投入超過15億元，將新竹漁港轉型為觀光休閒漁港。其中，親子沙灘於2018年4月完工，成為父母夏天最愛帶小朋友來玩水的熱門景點，此次旅服中心改造，將提供旅客完整的諮詢、觀景及休憩服務。

產發處則表示，新的南寮旅服中心建物有清爽的藍白色調，圓柱狀的樓層外觀就像南寮漁港的地標，因原先服務機能不足，市府14年來首次大改造，改善了電梯、哺育室、更衣間、無障礙與親子廁所等空間，也提供飲水機、零食販賣機與手機充電的服務，讓旅服中心成為新竹漁人碼頭最好的休憩場所。

市府並將於本周六舉辦「海怪來溜」開幕活動，現場有精彩的身聲劇場、互動泡泡秀、脆樂團、街頭藝人表演等活動，當天將送出限量的「海怪擦手巾」500份，「文青漁網提袋」500份，還有刺激的闖關集點遊戲，集點完成即可獲得1次扭蛋機會，親子可共襄盛舉。

南寮旅服中心開放時間為每日上午9點至下午5點30分，4月至9月則延後半小時開放，為上午9點30分至下午6點，親子沙灘戲水池則於夏季期間開放。

(中時 )