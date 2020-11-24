華南金融集團今在土城工業區舉辦「華南銀行資訊大樓」、「華南頂埔科技大樓」上梁儀式，新北市副市長吳明機、華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬皆出席。吳明機表示，土城工業區設立已將近50年，整體較為老舊、停車場空間也不足，華南大樓是園區首例自辦都更案不只能帶動附近廠商更新，未來也可改善工業區停車卸貨交通問題。

華南金控指出，資訊大樓和頂埔科技大樓是經濟部工業局開發產業園區通過都更申請的首例，也是第一個完成自辦都更的公股金融機構，基地占地約2200多坪，經都更核定後，可建樓地板面積增加6472多坪，目前已投注20多億元興建，其中2棟大樓基地預留845坪的開放空間，提供土城工業園區做多功能廣場，作為休憩、活動、緊急避難使用，空地也會移植老樹，打造環保生態棲地。

新北市都市更新處表示，目前土城工業區共有5案申請都市更新，華南是首例啟用的自辦都更，未來華南頂埔科技大樓4至15樓將由華南招商，提供超過5000坪空間讓附近廠商進駐，預計可供500人次的就業機會，該案預計明年9月完工啟用。

吳明機表示，土城工業區是很多國際企業誕生的搖籃，但因開發時間較早，區內許多廠房老舊，建物結構耐震及防火安全都不足，隨著產業轉型加快，土城園區已有5家廠商通過都更核定，未來也會有廠商進駐大樓內，對新北未來經濟發展將會有很大貢獻。

(中時 )