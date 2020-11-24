華南金(2880)今年因華南永昌證券3月權證交易虧損47億元，再加上新冠疫情和央行降息等因素，向財政部申請調降預算兩成。華南金暨華南銀行董事長張雲鵬今天表示，明年少了證券包袱，可以有一個較挑戰的預算，預估稅前盈餘可望較今年成長約4%，今年員工年終平均仍可望維持4.6個月。

華南金加速自有資產活化，集團位於新北市土城工業區廠房之都市更新案「華南銀行資訊大樓」、「華南頂埔科技大樓」今舉行上樑典禮，新大樓預計明年完工，2022年初可望進駐。新大樓除了作為資訊中心辦公定，也規畫一部分作為員工宿舍，可望帶動土城工業區繁榮。新資訊大樓已經為未來10年的擴張都準備好了，初期先進駐約400名的資訊部員工，將來資訊部的人員還會再增加，至於華南金泉州街舊資訊大樓最終也會邁向都更。

張雲鵬表示，如果疫苗可以在明年初施打，則下半年的景氣偏樂觀。華南銀目前的股票部位在150~200億元新台幣，明年也會積極增加財務操作的利潤。

在房貸部分，根據銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款的總額，不得超過存款總餘額及加總金融債券發售額後的30%。張雲鵬表示，華銀控制得很好，大概都維持在27~28%左右，通常華銀每個月房貸還款的金額都在50~60億元。若依LTV法，華銀約可再增加1100億元的放款量。

所謂LTV（貸款價值比，loan to value）新制，主要指貸款金額和抵押品價值的比例，多見於抵押貸款，例如房產抵押貸款。金管會原本擬在今年第三季上路房貸成數與風險權數設算新制，但為了避免影響到紓困作業，且讓銀行有更多建置新系統的時間，延到明年6月上路。

(時報資訊)