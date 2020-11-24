財政部中區國稅局表示，為鼓勵民眾於財政部統一發票兌獎APP設定領獎帳戶，民眾只要完成設定帳戶領獎資料後，截圖上傳統一發票兌獎APP的手機條碼畫面，即可參加抽獎，首獎是Apple 13吋MacBook Air，二獎是11吋iPad Pro，還有iPhone12 mini 、Apple Watch及全聯禮券3,000元等大獎。

為鼓勵民眾下載使用「財政部統一發票兌獎APP」並於該APP設定領獎帳戶，落實從開立發票至領獎全程無紙化，中區國稅局特別舉辦統一發票推行暨「開麥啦！APP兌領獎超便利」租稅宣導活動。

中區國稅局除了提供抽獎外，另外也推出線上租稅遊戲活動，民眾於今（2020）年11月21日至12月6日止，登入中區國稅局遊戲網站儲存2張雲端發票並成功回答2題租稅問題，即可玩拉霸遊戲1次，就有機會抽中7-11超商50元購物金，共計1,600名。

(工商 )