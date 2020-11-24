總統蔡英文24日出席高雄台船公司「潛艦國造建造案開工典禮」，她強調，潛艦國造動工有三個非常重要的意義，包括粉碎不實的謠言，展現政府落實國防自主的強烈決心，以及讓世界看到台灣守護主權的強烈意志。她有信心，潛艦國造一定能夠開出美麗的果實，讓國防再添力量。

蔡英文表示，今天是潛艦國造的大日子。回顧過去4年多來，決定潛艦國造後，從編預算、簽約、畫設計圖，到興建廠房，每一個階段，我們都在創造國防自主的歷史里程碑。走在歷任政府沒有真正走過的這條路，確實是有重重的挑戰，也會遇到種種的質疑。不過，挑戰和質疑不會打倒我們，今天起，Made in Taiwan的潛艦，就要正式開始建造了。

她指出，潛艦國造開工有三個非常重要的意義：第一，透過動工，粉碎了不實的謠言。其中涉及許多機敏、不宜透露的事項，政府只能承擔偽訊息的挑戰，但是她有信心，就像勇鷹高教機成功首飛的那一刻，所有謠言不攻自破一樣，今天潛艦的動工，就是證明實際成績，粉碎謠言的開始。

第二，展現出政府落實國防自主的強烈決心。

和平靠國防，而堅實的國防，除了要有英勇的國軍，也要有精實的軍備。這幾年從沱江艦加速量產、勇鷹高教機首飛，再到今天的潛艦國造動工，在在都向國人展示出，國防自主的能量，已經一天比一天強化。

第三，讓世界看見台灣守護主權的強烈意志。

蔡英文指出，潛艦是海軍發展不對稱戰力，嚇阻敵艦圍繞台灣本島的重要裝備。過去很多人想做，但都只聞樓梯響，不見人下來。現在隨著潛艦國造的落實到未來成軍，一定能讓世界看到政府守護主權的堅持。

(工商 )