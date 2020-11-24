由台中市熱門景點草悟廣場，11月委外營運移轉（OT）案屆滿，台中市政府重新啟動招商，11月20日結果出爐，24日公布由勤美公司得標，取得經營權，勤美預計投資2,500萬元，重塑廣場公共空間，搭配常態店鋪，及動態活動，打造全齡友善的草悟生活。

此次委託經營7年，若勤美營運績效良好，可再續約7年，預估市府每年可收取經營回饋金1,500萬元以上，盼透過勤美集團專業化經營，為草悟道注入活水泉源，持續帶動周邊旅宿及觀光產業發展，並創造更多地方就業機會。

勤美將透過永續經營的理念，以「共融」為核心價值，設立「綠植地標、全齡友善、草悟生活、共創共享」四大經營目標展開營運規劃，打造草悟廣場，成為共融特色的樞紐型公共設施典範。

籌備期間，市府先與「地表最潮公司」合作導入文創市集創意元素，活絡草悟廣場整體氛圍；明年7月勤美公司進駐後，將為草悟廣場創造全新風貌，帶給市民及遊客新的遊憩體驗。

台中市觀光旅遊局表示，勤美集團自2008年起，見證及參與草悟道的發展，至今已累積12年在地經營的經驗，不斷以嶄新的風貌，提供消費者多元的服務。

此次投入草悟廣場委外營運的競標，勤美預計投資2,500萬元，重塑廣場公共空間，搭配常態店鋪及動態活動，打造全齡友善的草悟生活。

台中觀旅局長林筱淇表示，勤美需辦理營運前相關籌備工作，預計2021年7月起，才開始接管營運。在此段籌備期間，商場部分，由觀旅局先辦理短期出租，與台中IG熱門打卡點-審計新村營運商「地表最潮公司」，進駐短期經營，期透過複合式創意聚落的營造，活絡草悟廣場整體氛圍；停車場部分則由交通局進駐自辦收費管理，提供民眾不間斷交通服務。

觀旅局指出，草悟道為台中市重要綠帶資源，承載台中市西區地方人文與生活特色，具備國際級都會觀光魅力，近年市府每年在草悟道周邊市民廣場，舉辦各類節慶活動（如著名的爵士音樂節等），加上綠光計畫文創聚落、審計新村創業基地的合作開發，及鄰近勤美誠品綠園道、主題餐廳、文創小店聚集，儼然成為市民放鬆，及外地旅客朝聖的首選空間。

觀旅局表示，此次草悟廣場重新委外經營，期盼藉此華麗轉身，成為遊客探索草悟道的起點、在地居民生活的交叉點、區域特色店家的串連平台，與鄰里居民、市民、國內外遊客，共創共享草悟生活價值。

(工商 )