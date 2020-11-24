尹智吾突傳死訊媽媽回應了。(圖／翻攝自韓網)

南韓女星張紫妍11年前在家輕生，生前留下的遺書，揭露被逼性招待等潛規則黑幕，震驚社會，不過當時被法院草草了事，直到前年公眾請願，讓案件重新浮出檯面，她的同門師妹尹智吾更跳出當「唯一目擊證人」，誓言為她討回公道，不過證詞遭到質疑，她也匆匆離開韓國，在加拿大滯留，不過今(24日)驚傳她過世消息，對此，尹智吾媽媽也回應了。

張紫妍2009年在家輕生，當時警方以憂鬱症輕生結案，數年後她手寫遺書曝光，血淚揭露演藝圈「性招待」、「性朝貢」潛規則，經紀公司為了拉資源逼她陪睡，連母親的忌日都無法避免，她更留下一大串名單指控，其中包含媒體圈、金融圈等高層都涉入，先後陪睡上百次。

據悉，若張紫妍不從，不僅會被老闆毒打，還會被灌藥放鬆，導致她慘被「三門齊開」，事後連走路都有問題，讓人相當不捨。而她飽受凌辱遭遇曝光，讓外界相當心疼與憤慨，紛紛請願能重啟調查，前年檢察院重新調查，加上尹智吾的出面作證，更讓此案件出現曙光。

不過，尹智吾一開始公開很多證詞，獲得不少人信任，但後來她的證詞遭到質疑，張紫妍案因證據不足及公訴時效已過，因此難以翻案。尹智吾更被以涉嫌欺詐及妨害名譽遭逮捕，她匆匆離開韓國，在加拿大滯留至今。

而今傳出疑似尹智吾的家人，在她的社群帳號寫下：「您好，我們是智吾的家人，我們想讓智吾好好放鬆地休息了，她是心地善良的好女孩」，並提醒網友尊重死者，不要發布推測性的惡意評論。

此舉讓外界都推測尹智吾過世了，不過隨後有自稱和她很熟的網友闢謠，表示她很好，帳號是遭到駭客入侵，而她的媽媽也回復韓媒，表示女兒沒有異常，只是帳號被盜，已報警處理。

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