為了幫東山區咖啡品質把關，台南市東山區公所推出產地證明標章，24日於民治市政中心舉行發表會，由市長黃偉哲為合格的東山咖啡貼上產地認證標章，宣示市府與公所共同為東山咖啡品質把關。

黃偉哲表示，東山咖啡的產地認證有很多條件，目前總共有21家獲得認證，將來大家看到東山咖啡的品牌，就知道是百分之百正牌來自東山，別處不能模仿的，大家一起來維護，不要用外地的豆子魚目混珠，影響東山咖啡品牌的信譽。

東山區長呂煌男表示，東山咖啡產地證明標章由公所認證，標章審查過程嚴謹，咖啡業者必須經過現地勘查、品質評鑑及藥檢合格方能核發標章，貼紙具有防偽造設計，並可掃描QR-CODE連結至認證平台，讓消費者安心購買。

農業局長謝耀清指出，台南市咖啡種植面積近60公頃，東山區為主要產區，種植面積近54公頃，位居台南之首，產量與屏東縣泰武鄉、南投縣國姓鄉、嘉義縣阿里山鄉及雲林縣古坑鄉並駕齊驅。

為推廣東山咖啡，農業局自2013年起辦理台南市咖啡評鑑，將評鑑優勝咖啡豆薦送農委會辦理的「台灣國產精品咖啡豆評鑑」及美國咖啡品質協會（Coffee Quality Institute），爭取全國及世界級認證。自2013年至2020年間，共有21組東山當地咖啡生豆獲得美國咖啡品質協會評測認證80分以上精品級咖啡。

消費者如果想了解更多通過東山咖啡產地認證合格的咖啡業者，可上台南市東山區公所網站查詢。

(中時 )