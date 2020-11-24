全球新冠肺炎疫情狂燒，台灣雖名列防疫前段班，但面對秋冬新冠病毒可能反撲，中央流行疫情指揮中心嚴陣以待。12月起將祭出秋冬專案，8大類場所須強制戴口罩，否則最高開罰1萬5。ICU急症醫師陳志金日前搭高鐵，看到乘客口罩戴好戴滿，心中超有感，他由衷的說「台灣人太令人尊敬了」。

陳志金今（24日）在臉書上發文說，車上的乘客100%戴口罩都是醫療口罩，而且都戴正確，台灣人太令人尊敬了。有網友開陳志金玩笑，醫師難道都檢查過了？他回應，職業病使然，他用目測看到大家都有戴。

不待政府強制戴口罩，其實台灣民眾早就戴好戴滿。底下網友熱烈討論，台灣民眾為何對戴口罩一事，如此能全力配合，甚至超前布署？有人分析，可能也是SARS的陰影吧，讓大家很害怕，所以願意配合政府。有人以英國友人為例，新冠疫情初期，曾好意提醒英國朋友一定要戴口罩(當時台灣正值口罩荒很緊張時刻)，他們卻回WOW！NO！我們被告知戴口罩沒有用、會吸入更多二氧化碳，對口罩敬謝不敏。

如今疫情大流行已近一年，台灣民眾對戴口罩的心態成為一有趣的觀察點。底下網友紛紛自爆戴口罩的心聲，「現在出門沒戴口罩，感覺就像沒穿衣服一樣」、「雖然一開始不習慣，但可遮住半臉，其實也不錯啦！」還有人衷心感謝醫師宣導，「之前有次進耳鼻喉診所戴反了，一直被醫生念了很久，說戴錯了就沒有效果」。

其他網友則拿國外例子比較，「上禮拜越南出差，市區逛街時看大部分人都沒戴口罩，台灣人真的很棒」、「台灣真的做得很好！住在日本看一半的人戴布口罩和防花粉口罩，覺得心累」，也因此有人格外感恩，「要珍惜在台灣得來不易的幸福啊」、「還能戴口罩坐大眾運輸，就是最幸福的事情」。

(中時新聞網)