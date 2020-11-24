從《大學生了沒》出道的31歲女星陳艾琳去年跟老公Alex登記結婚，並生下一女，今(24日)驚傳Alex涉嫌持大麻菸油被捕，有媒體向陳艾琳求證，但她電話關機，經紀人暫無回應。而回顧陳艾琳的感情史相當波折，4年前她在臉書控訴前MP魔幻力量成員阿翔花心，甚至在籌備婚禮期間偷吃，「你依然在兩個月前讓妹幫你在停車場口X」。

據知，2014年陳艾琳就傳出和前MP魔幻力量鼓手阿翔（黃柏翔）交往，女方在私人臉書喊他老公，但當事人沒正面回應，2016年2月阿翔突然宣布退出MP魔幻力量，不久就被周刊踢爆陳艾琳發文怒轟阿翔劈腿，跟其他女人過從甚密，讓陳艾琳氣的小產。

前MP魔幻力量阿翔（右）曾和陳艾琳有一段婚姻，左為嘎嘎。（圖／中時資料照片）

後來陳艾琳證實，早在2015年就跟阿翔登記結婚，沒求婚、沒戒指、沒宴客、也沒有婚紗照，兩人結婚紀念日是2015年3月21日，她為了紀念將此刺青在手上，未料婚姻走到這步，兩人後來一度復合，2017年初爆出正在協議離婚，阿翔則受訪強調為了妻子一切都可以退一步，「把所有的話都留給太太說」，只希望能撐住這個家。

Alex驚傳涉毒。（圖／陳志賢攝）

2017年5月，陳艾琳發文證實已辦妥離婚手續，「放下了一顆大石，卻也被壓上了另外一顆，沒有想像中的輕鬆快樂」。去年陳艾琳梅開二度，和Alex結婚迎來一女，生活幸福，今年4月她發文，談過去失敗婚姻說：「可你可以一點一滴的更趨近於完美，哪怕路途還遠，只要你願意付出、願意努力、願意勇敢、願意進化，而非再也不敢愛，你值得愛你需要愛，你得學習愛與被愛」，未料今傳出Alex涉毒被逮，不少粉絲都湧入陳艾琳的IG打氣說：「看到新聞，希望妳好好的⋯」、「漂亮的妳，加油！」、「加油」。

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(中時新聞網)