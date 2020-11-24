華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬（中）主祭起樑。（黃世麒攝）

華南金融集團24日在新北市土城舉辦「華南銀行資訊大樓」暨「頂埔科技大樓」上樑典禮，完工後將成為公股金融機構第一個完成的自辦都市更新案。（黃世麒攝）

華南金融集團24日在新北市土城舉辦「華南銀行資訊大樓」暨「頂埔科技大樓」上樑典禮，由集團董事長張雲鵬（中）主祭起樑，包括華南金控副董事長林明成（右三）、總經理羅寶珠（右二）、華南銀行副董事長林知延（右一）等高層主管及新北市副市長吳明機（左三）出席，完工後將成為公股金融機構第一個完成的自辦都市更新案。（黃世麒攝）

華南金融集團24日在新北市土城舉辦「華南銀行資訊大樓」暨「頂埔科技大樓」上樑典禮，完工後將成為公股金融機構第一個完成的自辦都市更新案。（黃世麒攝）

華南金融集團24日在新北市土城舉辦「華南銀行資訊大樓」暨「頂埔科技大樓」上樑典禮，由集團董事長張雲鵬主祭起樑，包括華南金控副董事長林明成、總經理羅寶珠、華南銀行副董事長林知延等高層主管皆出席，完工後將成為公股金融機構第一個完成的自辦都市更新案。

華南金響應政府都市更新政策，加速自有資產活化，集團位於新北市土城工業區廠房之都市更新案「華南銀行資訊大樓」、「華南頂埔科技大樓」是政府推動都市更新政策以來，公股金融機構第一個完成的自辦都市更新案，也是經濟部工業局開發產業園區通過都市更新申請的首例。

該案工程基地占地約2200多坪，都市更新核定後，容積率由210％提增至348.6％，可建樓地板面積由8126.13坪提高為14598.95坪，共增加6472.82坪（或79.7％）。華南銀行與華南金資產管理已投入新臺幣20餘億元，興建地上12層「華南銀行資訊大樓」及地上15層「華南頂埔科技大樓」。

(中時 )