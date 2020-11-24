曾有機車族行駛路肩遭開罰單引發全國熱議，新北市正檢討各省、縣道路肩，交通局長鍾鳴時指出，先前省道107線五股成泰路塞車嚴重，路肩寬達2公尺卻無法行駛車輛，經檢討決定把邊線塗銷，讓外側車道成為「未畫分快慢車道的混合車道」，讓車輛獲得使用權，接下來將檢討新台五路、台2線，全面檢討，提升用路人尤其是機車騎士權益。

鍾鳴時指出，新北有很多省道，在道路邊線外，只能提供行人、慢車使用，不能作為車道，若機車行駛在路肩，又進入車道時，會形成「路外駛入車道」，若發生車禍會被認定沒有讓「道路中」行駛車輛優先通行，通常肇責都是騎士。

鍾鳴時舉例，先前五股、八里的省道107線，當時發現這條路邊線外面有寬達2公尺的路肩，經過檢討後，把道路邊線塗銷後，變成後方車輛要注意前方動態，對機車路權安全是有提升。

鍾鳴時說，目前新北市正在檢討新台5路，同樣有路肩很寬的問題，甚至可停大客車，先前就有機車騎士就把路肩當作車道，最後撞上去大貨車後方，引發相關疑慮，市府將檢討塗銷邊線，改善現況。

另外因為雪隧禁止大貨車，許多大車都駛入台2線，目前也在研擬是否要加強設置標誌，或畫設槽化線禁止行駛路肩等，盡快年底前與公路總局檢討改善。

(中時 )