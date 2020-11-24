「第一次」的經驗總是特別青澀又令人難忘！一名男網友自曝26歲才「破處」，向女友獻出自己的「第一次」，卻慘遭嫌棄像「搗麻糬」，讓他忍不住上網抱怨。網友被這篇「靠北文」笑翻，建議原PO趕快去學「棒之呼吸」！

這名26歲鮮肉男在臉書社團《靠北女友my girl》發文：「第一次，女友一直嫌我技術很差，空有大而沒技巧，像搗麻糬。拜託妳是我第一任女友，活到26歲才做第一次，不然還想怎樣。」最後更忍不住抱怨女友：「不好好教，只會靠杯喔」。

這篇靠北文笑翻眾多網友，反應熱烈，有人搭上最熱門的「鬼滅之刃」，建議26歲男：「去學全集中棒之呼吸，壹之型-直搗黃龍」，下面立刻有其他網友接龍蓋大樓：「性之呼吸 壹之型 高速插入」、「貳之型 九淺一深」、「參之型-老漢推車」、「尻之呼吸壹之型 渚光希」、「肆之型 天公倒吊幹」、「伍之型 龍蝦倒凹」。

更有網友說出重點「搗麻糬這個詞太生動了，字面上的意思大概是在啪嗒啪嗒的聲音此起彼落下還可以看見白白的牽絲狀物體，你女朋友不簡單」、「恭喜你、你女友是上頂a貨選手」、「再次證明，不在大小，技術要好」、「可是你不是他第一任男友啊，去買個素肚好好在家練習」。

(中時新聞網)